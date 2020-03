Pomoč Nemcev: osupljiva notranjost letala, "leteče intenzivne enote"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letalo na letališču v Bergamu, od koder so v Nemčijo prepeljali šest pacientov v kritičnem stanju. Foto: Luftwaffe

To je notranjost za medicinske namene preurejenega airbusa A310, ki je last nemške vojske in so ga uporabili za prevoz pacientov iz Italije v Nemčijo.

Včeraj je iz Nemčije v Italijo in nazaj letala posebna izvedba airbusa A310, ki nosi oznako MedEvac. To je dobesedno leteča intenzivna enota, v kateri je notranjost povsem prirejena za prevoz oseb v kritičnem medicinskem stanju. Velja za najbolj izpopolnjeno letalo za medicinske namene. Iz Bergama so nazaj v Nemčijo (štiri v Hamburg, dva v Köln) prepeljali šest takih pacientov, ki jih bodo zdaj oskrbovali v tamkajšnjih bolnišnicah.

Na krovu letala niso mogoče le operacije

Letalo je opremljeno z najnovejšo medicinsko in diagnostično opremo, prav tako tudi s sistemi za umetno dihanje. Zdravnikom in medicinskemu osebju na krovu letala omogoča skoraj vse posege kot v bolnišnicah, izjema so le operacije.

Foto: Luftwaffe

Prostor za 16 pacientov v kritičnem stanju

Na voljo je sicer 16 enot za kritične primere z intenzivne nege, vseh postelj na krovu pa je 44. Obenem je na letalu prostor za 25 članov medicinskega osebja. Airbusovo letalo je navzven kot klasični A310, ki pa se prek modularne zasnove notranjosti lahko prilagaja potrebam.

Letalo nosi ime po Augustu Heinrichu Eulerju, ki je bil pionir nemškega letalstva. Bil je prvi Nemec z licenco za pilotiranje, ki jo je pridobil že leta 1909. Takrat je začel izdelovati tudi lastna letala in leta 1910 mu je z enim takih uspelo v zraku obstati več kot tri ure. Že pred prvo svetovno vojno je pomagal ustanoviti nemško zvezo letalske industrije, po vojni pa je bil krajši čas državni sekretar. Med drugo svetovno vojno so si njegovih uslug želeli tudi nacisti, a je pomoč zaradi svoje starosti odklonil. V starosti 88 let je umrl leta 1957.

