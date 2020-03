Nova odpoved: namesto razstave bo zrasla bolnišnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sejem v Detroitu organizira združenje avtomobilskih trgovcev v regiji Detroit, kjer imajo svoje sedeže veliki ameriški proizvajalci avtomobilov, kot so General Motors, Ford in Fiat Chrysler. Foto: NAIAS

Zaradi pandemije novega koronavirusa so organizatorji odpovedali tudi letošnji avtomobilski sejem v Detroitu. Ameriška agencija za civilno zaščito Fema namerava tamkajšnji kongresni center zaradi vse večjega števila obolelih za koronavirusno boleznijo vsaj naslednjih šest mesecev uporabljati kot terensko bolnišnico.

Sejem v Detroitu naj bi letos prvič pripravili junija, potem ko ga je bilo mogoče v prejšnjih letih obiskovati sredi januarja. Za prestavitev na toplejši del leta so se organizatorji odločili, ker se je zadnja leta v običajnem terminu število obiskovalcev in razstavljavcev zmanjševalo. Proizvajalci avtomobilov so se namreč vedno pogosteje odločali za predstavitev na sejmu tehnologije CES, ki ga v Las Vegasu pripravljajo v začetku januarja.

"Čeprav smo razočarani, pa se nam ne zdi nič bolj pomembno kot zdravje, varnost in dobro počutje prebivalcev Detroita in Michigana," je v soboto zvečer sporočil direktor sejmišča Rod Alberts. "In naredili bomo vse, kar lahko, da podpremo boj naše skupnosti proti širjenju koronavirusa," je dodal po navedbah nemške tiskovne agencije dpa.

Detroitsko avtomobilsko razstavo bodo predvidoma izpeljali junija prihodnje leto, je poročal Detroit Free Press.