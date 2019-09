Steinmeier ob 80. obletnici začetka druge svetovne vojne prosil Poljake za odpuščanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob obletnici začetka druge svetovne vojne prosil Poljake za odpuščanje za vse grozote, ki so jim bile storjene med vojno. Spominu na začetek vojne pred 80 leti se je ob zori v kraju Wielun, kjer se je začel napad nacistične Nemčije na Poljsko, poklonil skupaj s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo.

"Moj poklon žrtvam napada na Wielun. Moj poklon poljskim žrtvam nemške tiranije. Prosim vas za odpuščanje," je v nemščini in poljščini dejal nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier.

Nemški napad na Wielun kot uvod v krvavo morijo

V poljskem mestu Wielun je bil storjen prvi vojni zločin druge svetovne vojne. Nemška Luftwaffe je prvega septembra 1939 ob zori bombardirala omenjeno mesto, ki ni imelo nobenega posebnega vojaškega pomena. Ubitih je bilo okoli 1.200 civilistov. Prve bombe so padle na mestno bolnišnico, ki je imela na strehi narisan velik rdeč križ. Nemci so porušili okoli tri četrtine mesta.

Nacistična Nemčija je prvega septembra 1939 ob zori začela z bombardiranjem poljskega mesta Wielun, kar velja za uvod v krvavo morijo, v kateri je bilo po vsem svetu ubitih okoli 60 milijonov ljudi. Na fotografiji nemški nacistični voditelj Adolf Hitler. Foto: Thinkstock

Napad na mesto je bil del splošnega napada Nemčije na Poljsko, s čimer se je začela druga svetovna vojna. Med njo je bilo po vsem svetu ubitih okoli 60 milijonov ljudi, desetina vseh žrtev pa so bili poljski državljani. Med njimi so bili trije milijoni Judov.

Duda: Ne smemo pozabiti na drugo svetovno vojno

Poljski predsednik Andrzej Duda je na spominski slovesnosti, ki so ji prisostvovali tudi predsedniki drugih evropskih držav, opozoril, da se je druga svetovna vojna začela z vojnim zločinom: "Kdo bi si mislil, da se bo druga svetovna vojna začela s tako grozljivim in barbarskim dejanjem, ki v resnici ni bilo vojaško dejanje, ampak teroristično dejanje in napad na običajne ljudi."

"Ne smemo pozabiti na drugo svetovno vojno, pa četudi njene priče odhajajo. Ne smemo dopustiti, da bi se to, kar se je zgodilo v Wielunu in pozneje v mnogo poljskih mestih, še kdaj ponovilo," je še dodal Duda. Ob tem se je zahvalil tudi Steinmeierju, ker je prišel na slovesnost: "Hvala vam za vašo prisotnost tu, da se bodo Nemci lahko podučili o tragediji Wieluna in njegovih prebivalcev ter kako je bil videti začetek druge svetovne vojne."

Glavna spominska slovesnost bo v Varšavi

Steinmeier je priznal, da dogodki v Wielunu v Nemčiji niso dovolj znani. Vendar pa sta kljub tragičnim zgodovinskim dogodkom skupaj z Dudo poudarila, da je treba spravo med narodoma in državama nadaljevati. Sama sta vneta zagovornika sprave, sta zatrdila predsednika. Prisotnost nemškega predsednika v Wielunu je oblika moralnega zadoščenja, soočanje s težko zgodovinsko resnico pa krepi odpuščanje in gradi prijateljstvo, je še dejal Duda.

Steinmeier je še izrazil hvaležnost Poljski za pripravljenost na spravo, pa tudi za njena prizadevanja za svobodo, kar je, kot je poudaril, pomagalo pri rušenju železne zavese. Glavna spominska slovesnost ob 80. obletnici začetka druge svetovne vojne bo sicer danes v Varšavi. Na slovesnosti pričakujejo delegacije iz več kot 40 držav. Prišlo bo tudi okoli 20 predsednikov držav, med njimi slovenski predsednik Borut Pahor.