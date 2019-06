Na jugu Anglije v velikem slogu obeležili 75. obletnico izkrcanja v Normandiji #foto

V Portsmouthu na jugu Anglije so pripravili slovesnost ob 75. obletnici zavezniškega izkrcanja v Normandiji, ki so se je med drugim udeležili britanska kraljica Elizabeta II., ameriški predsednik Donald Trump in francoski predsednik Emmanuel Macron. Prišlo je tudi okoli 300 veteranov, ki se jim je britanska kraljica v nagovoru zahvalila.

Kraljica Elizabeta II. je dejala, da so ob 60. obletnici izkrcanja nekateri mislili, da je bila to njena zadnja slovesnost: "A vojna generacija, to je moja generacija, je odporna in počaščena sem, da sem lahko danes z vami v Portsmouthu."

V noči na 6. junij 1944 se je na obalah francoske Normandije začelo zavezniško izkrcanje, bolj znano kot operacija Dan D. Gre za prelomno vojaško operacijo, ki je bistveno pripomogla h kasnejši kapitulaciji nacistične Nemčije in Hitlerjevega režima.

Trump prebral molitev, Mayeva in Macron pa pismi vojakov

Ameriški predsednik Donald Trump je prebral molitev, ki jo je tedanji ameriški predsednik Franklin Roosevelt prebral po radiu pred zavezniškim izkrcanjem. Britanska premierka Theresa May je prebrala pismo britanskega vojaka, ki je sodeloval v izkrcanju, francoski predsednik Emmanuel Macron pa pismo pripadnika francoskega odporniškega gibanja iz časa druge svetovne vojne.

Britanski princ Charles, britanska kraljica Elizabeta II., ameriški predsednik Donald Trump in ameriška prva dama Melania Trump.

Obletnico so v pristaniškem mestu obeležili z mornariško parado, preletom vojaških letal in številnimi vojaki. V Londonu so pred slovesnostjo napovedali, da bodo pripravili največji vojaški spektakel v novejši zgodovini.

Več tisoč ljudi se je medtem zbralo ob prireditvenem prostoru, kjer so prireditev spremljali na velikem ekranu. V središču mesta so se v času slovesnosti na protestih zbrali tudi Trumpovi nasprotniki.

Operacija Dan D pomembno pripomogla h kapitulaciji nacistične Nemčije

V noči na 6. junij 1944 se je na obalah francoske Normandije začelo zavezniško izkrcanje oziroma operacija Dan D. To je bil začetek največje skupne pomorske, kopenske in zračne operacije v zgodovini človeštva, ki je hkrati pomenila pomemben preobrat v drugi svetovni vojni in pripomogla h kapitulaciji nacistične Nemčije leta 1945.

Trump bo s slovesnostjo v Portsmouthu zaključil svoj tridnevni obisk v Veliki Britaniji. Nato bo ameriški predsednik s soprogo Melanio Trump odpotoval na Irsko in v Francijo, kjer bodo v četrtek med drugim pripravili spominsko slovesnost na pokopališču ameriške vojske v kraju Colleville-sur-Mer v Normandiji. Na dogodku pričakujejo dvanajst tisoč ljudi.