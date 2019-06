97-letnik ob obletnici izkrcanja v Normandiji skočil s padalom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Odličen občutek," je dejal 97-letni Rom Rice, ko je ob zvoku ploskanja pristal na polju v bližini francoske vasice Carentan. "Želim si nazaj gor in ponoviti," je dodal.

Rice, ki je skočil v tandemu, je eden od številnih veteranov, ki so danes v spomin na izkrcanje s padalom pristali na severu Francije.

V noči na 6. junij 1944 se je na obalah francoske Normandije začelo zavezniško izkrcanje, znano kot dan D. To je bil začetek največje vojaške skupne pomorske, kopenske in zračne operacije v zgodovini človeštva, ki je hkrati pomenila pomemben preobrat v drugi svetovni vojni in pripomogla h kapitulaciji nacistične Nemčije leta 1945.