Trump zaradi orkana odpovedal uradni obisk na Poljskem

Ameriški predsednik Donald Trump, ki bi se moral na Poljskem udeležiti slovesnosti ob 80. obletnici začetka druge svetovne vojne, je povedal, da se bo namesto obiska osredotočil na priprave na bližajoče se neurje. "Naša glavna prioriteta je varnost naših ljudi na poti orkana," je Trump pred Belo hišo povedal novinarjem.

Iz urada poljskega predsednika Andrzeja Dude so sporočili, da se mu je Trump po telefonu opravičil za odpoved. Ameriški predsednik bi se sicer slovesnosti udeležil v okviru uradnega obiska na Poljskem.

Na Floridi zaradi Doriana razglasili izredne razmere

Orkan Dorian se medtem približuje vzhodni obali Floride, na omenjenem območju pa naj bi predvidoma pustošil konec tega in v začetku prihodnjega tedna. Trenutno je Dorian orkan druge stopnje na petstopenjski lestvici z vetrovi, ki dosegajo hitrost okoli 165 kilometrov na uro. Še danes bi se lahko okrepil v orkan tretje stopnje z vetrovi s hitrostjo do 178 kilometrov na uro. Do nedelje se bo verjetno okrepil v orkan četrte stopnje. Veter naj bi dosegel hitrost nad 210 kilometrov na uro.

Orkan Dorian naj bi vzhodno obalo Floride dosegel konec tega ali v začetku prihodnjega tedna. V omenjeni ameriški zvezni državi so že razglasili izredne razmere. Foto: Reuters

Na Floridi so že v sredo razglasili izredne razmere, prebivalcem pa so svetovali, naj imajo dovolj zalog hrane, vode in zdravil za sedem dni. Izredne razmere so za 12 okrožij razglasili tudi v zvezni državi Georgia. Tamkajšnji guverner Brian Kemp je dejal, da bi lahko orkan na jugovzhodni obali ZDA pustil katastrofalne posledice za ljudi.

Dorian je v veliki meri obšel Portoriko, a je tam vseeno močno deževalo, zato je Trump razglasil izredne razmere, s čimer je ta država upravičena do ameriške pomoči. Hkrati je prek Twitterja sporočil, da politični sistem na Portoriku ne deluje in da so tamkajšnji politiki "popolnoma nesposobni ali pa koruptivni". Portoriko si sicer še vedno ni opomogel od uničujočega orkana Maria leta 2017.