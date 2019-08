ZDA in Kitajska po zaostritvi trgovinske vojne kmalu v nov krog pogajanj

Potem ko so ZDA in Kitajska pretekli konec tedna zaostrile trgovinske odnose, sprti strani zdaj nekoliko umirjata retoriko. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da bodo pogajalci iz obeh držav kmalu spet sedli za skupno mizo, k umiritvi razmer pa je pozval tudi glavni kitajski pogajalec Liu He.

Podpredsednik kitajske vlade in vodja pogajalske skupine Liu He je danes pozval k pomiritvi odnosov med sprtima stranema. "Težavo smo pripravljeni z mirno roko reševati skozi pogajanja in sodelovanje," je dejal glavni kitajski pogajalec in poudaril, da uradni Peking močno nasprotuje eskalaciji trgovinske vojne.

Kitajska napovedala nove carine na dodatnih 75 milijard dolarjev ameriškega uvoza

Kitajska je prejšnji teden napovedala nove carine na dodatnih 75 milijard dolarjev ameriškega uvoza v državo, ki jih bo uvedla v dveh fazah, in sicer 1. septembra in 15. decembra. Na napoved Kitajcev se je nato odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je napovedal hiter odziv. Ameriškim podjetjem, ki izdelke proizvajajo na Kitajskem, je Trump naročil, naj najdejo alternativno rešitev. Kako namerava izpolniti ta ukaz, Trump v seriji zapisov na Twitterju ni pojasnil.

Danes je Trump sporočil, da bodo pogajalci ZDA in Kitajske kmalu spet sedli za skupno mizo, ZDA pa nameravajo v okviru vrha G7, ki se danes končuje v francoskem obmorskem mestu Biarritz, podati izjavo glede trgovinskih odnosov med državama.