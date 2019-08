Trump: Orkan Dorian, ki se bliža Floridi, bo morda eden največjih

Orkan trenutno divja v Atlantskem oceanu, okoli 350 kilometrov severozahodno od prestolnice Portorika, in se premika proti Floridi. Trenutno velja za orkan prve stopnje po Saffir-Simpsonovi lestvici, z vetrovi s hitrostjo okoli 140 kilometrov na uro. Do nedelje se bo verjetno okrepil v orkan četrte stopnje, z vetrovi s hitrostjo nad 210 kilometrov na uro.

Na območju so v sredo razglasili izredno stanje. Foto: Reuters

Prebivalcem so svetovali, naj imajo dovolj zalog hrane, vode in zdravil za sedem dni. Foto: Reuters

Tudi na bencinskih črpalkah so pred orkanom vrste še daljše. Foto: Reuters

Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje je sporočila, da je vse večja verjetnost življenjsko ogrožujočih neviht na nekaterih delih vzhodne obale Floride, ne vedo pa še točno, kje.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes tvitnil, naj bodo prebivalci pripravljeni in naj sledijo navodilom oblasti ter dodal, da bo to "zelo velik orkan, morda eden največjih!"

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest!