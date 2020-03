Španija že prehitela Kitajsko po številu smrtnih primerov

V Španiji so po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje do zdaj potrdili 47.610 primerov okužbe z novim koronavirusom. Okrevalo je 5.367 ljudi, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Da bi zajezili širjenje okužb, so v Španiji 14. marca razglasili 15-dnevne izredne razmere in omejili gibanje ljudi po državi. Po pričakovanjih naj bi jih španski parlament danes podaljšal do 11. aprila.

Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so v državi potrdili 31. januarja.

Na Kitajskem je covid-19 po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) do zdaj zahteval 3.283 smrti.

V Nemčiji do zdaj več kot 160 smrti

Nemčija je do zdaj zabeležila več kot 160 smrtnih primerov zaradi koronavirusne bolezeni 19. Do zdaj so potrdili tudi več kot 33.200 primerov okužbe z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa na podlagi lastne statistike.

V začetku tedna so v Nemčiji sicer zabeležili enakomerno rast krivulje števila novih primerov, a je nemška agencija za javno zdravje ocenila, da je še prezgodaj govoriti o tem, da se v Nemčiji upočasnjuje širjenje virusa, poroča STA.

Vodja inštituta Robert Koch Lothar Wieler je prav tako posvaril pred optimizmom.

"Počakati moramo, da vidimo, ali ukrepi delujejo," je dejal. Dodal je, da je Nemčija še vedno v zgodnji fazi epidemije novega koronavirusa.

V Italiji zaostrili kazni in globo za kršitev karantene Italija je zelo zaostrila kazni za kršitev karantene, ki so jo uvedli v prizadevanjih za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Za tiste, ki so okuženi in bodo kršili karanteno, je predvidena zaporna kazen od enega do petih let. Hkrati so globo za kršitev karantene povišali na od 400 do 3.000 evrov. Do zdaj je bila predvidena globa 206 evrov.

V Iranu potrdili največ okužb v enem dnevu

V Iranu so v zadnjih 24 urah potrdili 2.206 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu do zdaj, so danes sporočili z ministrstva za zdravje. V eni najbolj prizadetih držav na svetu v pandemiji koronavirusa je umrlo še 143 ljudi, skupno 2.077. Skupno so v Iranu potrdili 27.017 okužb, ozdravelo je 9.265 ljudi, je po poročanju STA sporočil tiskovni predstavnik ministrstva

Število okužb narašča že tretji dan zapored. Od ponedeljka je večje tudi število smrtnih žrtev covid-19, kot je bilo prej, Karantene ali omejitve gibanja še niso uvedli.

V Pakistanu potrdili tisoč primerov

Tudi Pakistan je danes potrdil, da imajo v državi tisoč primerov okužbe z novim koronavirusom. V zadnjih 12 urah so po podatkih pakistanskega ministrstva za zdravje potrdili približno sto novih primerov. Zaradi covida-19 so doslej zabeležili sedem smrtnih primerov. Poleg potrjenih okužb pakistanske oblasti za več kot 7.000 ljudi sumijo, da so okuženi z novim koronavirusom, poroča STA.

Putin bo danes nagovoril državljane glede koronavirusa

Ruski predsednik Vladimir Putin bo danes v enem redkih televizijskih nagovorov narodu govoril o epidemiji novega koronavirusa v Rusiji, potem ko je Moskva v torek priznala, da nimajo prave slike o razmerah v državi. V Rusiji so sicer danes poročali o največjem številu novih okužb v enem dnevu - 163, skupno 658.

Do napovedi nagovora Putina prihaja dan po njegovem sestanku z vlado in obisku bolnikov s covid-19 v bolnišnici Komunarka ter srečanju z županom Moskve Sergejem Sobjaninom, ki vodi posebno rusko skupino za boj proti koronavirusu, pojasnjuje STA.

Ta je ruskega predsednika opozoril, da v državi s 144 milijoni prebivalcev nimajo prave slike o razsežnosti epidemije novega koronavirusa zaradi zelo nizkega števila testiranj. Pozval ga je k okrepitvi prizadevanj za preprečevanje širjenja virusa, zlasti k povečanju števila testiranj, še poroča STA.