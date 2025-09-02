V nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je pred septembrskimi lokalnimi volitvami umrlo že šest kandidatov stranke AfD. Policija ne vidi nobenih sumljivih okoliščin, a AfD kljub temu želi preiskavo.

"To ni več naključje! Šest mrtvih kandidatov AfD v Severnem Porenju-Vestfaliji. Naključje? Statistika? Ali nova normalnost demokracije, ki raje pokoplje svoje nasprotnike, kot pa se z njimi bori? Javno tožilstvo bi moralo dejansko ukrepati in odrediti obdukcije."

Teorije zarote na družbenem omrežju

Tovrstne špekulacije trenutno krožijo na družbenem omrežju X, piše avstrijski medij Der Standard. Razlog za to je domnevna serija smrti med kandidati AfD v Severnem Porenju-Vestfaliji. Tam, v najštevilčnejši nemški zvezni državi, bodo 14. septembra potekale lokalne volitve, na katerih bo na voljo 20 tisoč sedežev.

AfD upa na uspeh. V mestu Gelsenkirchen se je na primer stranka na zveznih volitvah 23. februarja letos izkazala za najmočnejšo stranko. Prejela je 24,7 odstotka glasov, s čimer je SPD izrinila na drugo mesto.

Alice Weidel se čudi

Vendar pa je smrt šestih kandidatov pred volitvami za številne podpornike AfD velika težava. Sprva so mediji poročali o štirih umrlih moških. Eden je bil star 59 let, dva 66, najstarejši pa 71 let.

Vodja stranke in poslanske skupine AfD Alice Weidel je na X objavila: "Štirje kandidati AfD so umrli." Spodaj je objava, v kateri so bile štiri smrti opisane kot "statistično skoraj nemogoče". Mimogrede, na objavo se je z "!!" odzval tudi Elon Musk, kar je vzbujalo dvom o statističnem naključju.

Policija trdi: Ne gre za skrivnostno serijo smrti

Pristojni policijski oddelki pa so na zahtevo nemške tiskovne agencije dpa pojasnili, da ne gre za skrivnostno serijo smrti. V nobenem primeru ni dokazov o kakšnih kaznivih dejanjih.

Pri treh moških so bili očitni naravni vzroki smrti. V enem primeru je policija sprva sprožila preiskavo. Vendar je to "standardna praksa, ko je vzrok smrti sprva nejasen", je poudaril policijski tiskovni predstavnik. Med preiskavo pa ni bilo nobenih dokazov o kriminalni dejavnosti ali malomarnosti tretje osebe.

Bolezen in samomor

V torek je AfD Severno Porenje-Vestfalija za Politico potrdila še dve smrti. Spet je šlo za moška, ​​tokrat za kandidate na rezervnih seznamih. AfD je sporočila, da je imel en moški že obstoječo bolezen jeter in je umrl zaradi odpovedi ledvic. Drugi je storil samomor.

V AfD so glede niza smrti kandidatov razdeljeni. Kay Gottschalk (na fotografiji) za zdaj ne vidi nič sumljivega, drugi spet trdijo, da so smrti sumljive. Foto: Guliverimage

Kay Gottschalk, namestnik vodje AfD v Severnem Porenju-Vestfaliji, nima razloga za domnevo, da to ni bilo naključje. Trenutni podatki ne potrjujejo sumov, je dejal v podkastu Berlin Playbook. Kljub temu želijo primera preiskati, ne da bi takoj padli na ozemlje teorije zarote, je dejal Gottschalk in dodal: "Vedno pravim, zaupanje je dobro, nadzor je boljši."

Dvomljivci v AfD

Drug namestnik vodje AfD pa dvomi. "Z mojega vidika je to statistično presenetljivo in trenutno težko razložljivo. Še nikoli v življenju nisem slišal, da bi politiki iz stranke v tako kratkem času pred volitvami umrli v tolikšni meri," pravi poslanec nemškega zveznega parlamenta Stephan Brandner.

Tiskovna predstavnica volilne direktorice dežele Severno Porenje-Vestfalija Monika Wißmann poudarja, da so o smrtnih žrtvah poročale tudi druge stranke. Skupaj jih je še šest, kar pomeni 12.

"Glede na veliko število sedežev, ki so na voljo na lokalnih volitvah, in število kandidatov, ki se zanje potegujejo, žal vedno pride do smrtnih žrtev," je povedal za novičarsko platformo t-online. Vendar volilna direktorica nima informacij, da bi bilo število tokrat bistveno višje.