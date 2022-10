Smo Slovenci prišli na Zemljo z vesoljskimi ladjami in zgradili piramide v Egiptu?

Piramide v Egiptu že dolgo burijo duhove. Elon Musk je pred leti čivknil, da so jih pomagala zgraditi zunajzemeljska bitja, srbski psevdozgodovinarji trdijo, da so jih zgradili Srbi, madžarski pa, da so jih zgradili Madžari.

V Sloveniji že nekaj desetletij poznamo domišljijsko venetsko teorijo, ki se je pozneje razrasla v še bolj nadrealistično in absurdno teorijo o kontinuiteti Slovencev od kamene dobe naprej. Toda motili bi se, če bi mislili, da podobnega fantazijskega zgodovinopisja nimajo tudi drugod po svetu. Takšne, za lase privlečene zgodbe, najdemo tudi pri Rusih, turških narodih iz osrednje Azije, Madžarih in Srbih.

"Tukaj vsi vedno omenjajo Aleksandra," sem dejala v smehu. "Neverjetno, na kako številnih krajih se je ustavil na svoji poti na vzhod. Polovica osrednje Azije trdi, da so njegovi potomci!" "Aleksander Veliki je bil Uzbek," je dejal glas za menoj v popolni angleščini. Bil je edini kupec v trgovini poleg mene. Visok in temen mož, oblečen v drage kavbojke in usnjeno jakno. "Dvomim, da se bodo Grki strinjali s tem," sem dejala. "Ja, bil je Uzbek," je mož ponovil samozavestno. "V resnici mu je bilo ime Iškander in tudi njegov dedek je bil Uzbek." "No, to je zagotovo nekaj novega zame," sem dejala. "In prepričana sem, da bi bilo to nekaj novega tudi za večino grških zgodovinarjev." Mož je bil neomajen. "Grki so bili prav tako Uzbeki," je dejal. "Izvirno so bile tri vrste Grkov in črni Grki so bili v resnici Uzbeki."

To je odlomek iz knjige Sovjetistan (ang. Sovietistan), ki jo je leta 2015 objavila norveška antropologinja Erika Fatland. Seveda so trditve omenjenega Uzbeka o uzbeškem izvoru dela starih Grkov in Aleksandra Velikega privlečene za lase.

Psevdoturkologi z bujno domišljijo

Fatlandova je v knjigi Sovjetistan opisala svoje potovanje skozi Kazahstan, Tadžikistan, Kirgizistan (tudi Kirgizija), Turkmenistan (tudi Turkmenija) in Uzbekistan. Vse te države so nekdanje republike Sovjetske zveze, in če odštejemo iransko govoreče Tadžike, so vsi narodi, po katerih so poimenovane naštete države, turško govoreči.

V teh turških osrednjeazijskih državah, pa tudi v Turčiji, se je razširila t. i. psevdoturkologija (svoje korenine ima že v 19. stoletju). Psevdoturkologija je skupek izmišljenih zgodb, po katerih so skoraj vse starodavne civilizacije v resnici ustanovila turška ljudstva in po katerih so skoraj vse pomembne svetovne zgodovinske osebnosti v resnici turškega izvora.

"Poturčenje" velikih zgodovinskih osebnosti

Tako je na primer po psevdoturkologiji turškega rodu (Uzbeki bi dejali, da je bil Uzbek, Kazahi, da je bil Kazah ...) Aleksander Veliki. Pa ne samo on: turškega izvora naj bi bili med drugim tudi Jezus Kristus, islamski prerok Mohamed, mongolski vladar Džingiskan, legendarni britanski keltsko-romanski kralj Artur, pa tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama.

Verjetno v osrednji Aziji ni naroda, ki si ne lasti velikega vojskovodje in osvajalca Aleksandra Velikega. Aleksander je bil v resnici makedonskega rodu. Antični Makedonci, ki jih seveda ne smemo zamenjevati z današnjimi Makedonci, so govorili jezik, ki je bil del grščine ali pa zelo soroden grščini. Foto: Guliverimage

Tudi Rusi naj bi bili v resnici turški narod. Prav tako sloviti Sumerci, ki so pred več kot šestimi tisočletji v Mezopotamiji postavili na noge prvo človeško civilizacijo (tako na primer trdi kazaški matematik Kairat Zakirjanov). Pradomovina Sumercev naj bi bila v vzhodni Turkmeniji.

Sončna teorija o izvoru človeškega jezika

Po Zakirjanovu sta turškega izvora tudi Rim in Bizanc. Zakirjanov tudi zagovarja t. i. teorijo sončnega izvora, po kateri so vsi človeški jeziki v resnici turškega izvora. Po tej neznanstveni, za lase privlečeni teoriji, naj bi človeški prajezik, t. i. sončni jezik, iznašli praturki v osrednji Aziji, ki so častili sonce in pri tem iz ust spuščali zvoke, ki so se pozneje razvili v jezik. Ti praturki naj bi potem, kot je že omenjeno, odšli v Mezopotamijo, zibelko civilizacije.

Kot piše novinar Luka Ivan Jukić za washingtonski New Lines Magazin, je psevdoturkologija navdihnila tudi t. i. novo kronologijo (po rusko novaja hronologija), katere avtor je ruski matematik Anatolij Fomenko (vsaj po očetu ima ukrajinske korenine in se je rodil v Donecku, op. p.).

Nova kronologija v boju proti Zahodu

Fomenko, ki je zaradi svojih zaslug v matematiki postal član Ruske akademije znanosti, trdi, da je uradno zgodovinopisje v resnici ponaredek zahodnjaških zarotnikov, med katere šteje Normane in poljske jezuite iz 17. in 18. stoletja, ki so želeli izbrisati veličastno rusko zgodovino. Fomenkova nova kronologija ni ravno izvirna, saj ima podlago v trditvah ruskega komunističnega revolucionarja Nikolaja Morozova.

Pomemben del različnih psevdoznanstvenih teorij je vprašanje izvora jezikov. Tako psevdoturkologi trdijo, da so se vsi jeziki razvili iz praturščine (ta se je v resnici govorila v vzhodni Aziji pred kakšnimi 2.500 leti in je mlajša od praindoevropščine), madžarski psevdozgodovinarji pa, da so se razvili iz pramadžarščine oziroma iz skitske madžarščine. To naj bi dokazovalo Sveto pismo, ki naj bi bilo menda polno madžarskih osebnih in krajevnih imen. Foto: Guliverimage

Poenostavljeno lahko rečemo, da je glavna Fomenkova psevdoznanstvena trditev ta, da je vsa zgodovina pred letom 1600 našega štetja ponarejena in da so se dogodki, ki so se zgodili v antiki, v resnici zgodili v času srednjega veka. Fomenko svoje trditve dokazuje z domnevnimi matematičnimi in astronomskimi dokazi.

Ruska horda, ki naj bi vladala Evraziji

Zahodnjaški zarotniki naj bi po trditvah Fomenka predvsem želeli preprečiti, da bi svet izvedel za obstoj velikega slovansko-turškega imperija, imenovanega Ruska horda, ki naj bi imel osrednjo vlogo na območju Evrazije pred 17. stoletjem.

Seveda se za Fomenka "spodobi", da kot pripadnike Ruske horde razglaša številna starodavna ljudstva, kot so Skiti (v resnici iransko govoreče ljudstvo, op. p.), Huni, Goti (v resnici germansko ljudstvo, op. p.), Mongoli, prvotni Bolgari ...

Fomenkov Jezus se je rodil na Krimu

Tudi odkritelj Amerike Krištof Kolumb, Jezus Kristus in Mojzes naj bi bili v resnici Rusi. Domišljije polni Fomenko tudi trdi, da se je Jezus v resnici rodil v 12. stoletju na polotoku Krim, križan pa je bil pri Bosporju na območju današnjega Carigrada.

Psevdozgodovinarji se "spopadajo" med seboj tudi zaradi Jezusa Kristusa. Psevdoturkologi tako trdijo, da je bil turškega rodu, zagovorniki ruske nove kronologije menijo, da je bil v resnici na Krimu rojeni Rus, madžarski psevdozgodovinarji pa imajo celo več različic. Po eni je bil pripadnik madžarske etnične podskupine Jasov (ti so verjetno pomadžarjeni iranski nomadi, op. p.), po drugi je bil po materini strani potomec svetopisemskega kralja Nimroda iz Mezopotamije, po tretji pa partski plemič. Po tej teoriji so bili seveda na severovzhodu današnjega Irana živeči Parti pramadžarskega izvora. Torej je bil zato pramadžarskega izvora tudi Jezus. Foto: Guliverimage

Jezus naj bi bil istoveten z bizantinskim cesarjem Andronikom, ki ga Fomenko razglaša za slovanskega carja. Cesar Andronik, to je Kristus, naj bi večino časa živel v Rusiji, tam pridigal in ji vladal ter jo tudi pokristjanil.

Fomenkova teorija o izvoru Judov

Z zgodovinskimi dejstvi je tudi skregana njegova teorija o Judih. Ti naj bi imeli izvor v bankirjih Ruske horde, ki so prevzeli judovsko vero. Ta naj bi bila po Fomenkovem mnenju izpeljana iz krščanstva in ne obratno.

Fomenkovo fantazijsko zgodovinopisje je kljub za lase privlečenim teorijam (oziroma morda ravno zaradi tega) zelo priljubljeno v Rusiji. Ruski milijarder Vadim Jakunin je leta 2019 celo denarno omogočil gradnjo muzeja, posvečenega novi kronologiji, v mestu Jaroslavl.

Putinov svetovalec hvali Fomenka

Sergej Glazjev, ki je bil med letoma 2012 in 2019 svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina, je leta 2020 javno podprl Fomenkovo psevdozgodovino, znanstveno zgodovinopisje pa označil kot "zahodne zgodovinske mite", ki da "pomanjšujejo vlogo ruskega ljudstva v zgodovini". Na drugi strani Fomenko, kot pravi Glazjev, "postavlja ruski svet na njegovo pravo mesto − v središču svetovne civilizacije".

Fomenkova nova kronologija s svojimi trditvami o zamolčanem veličastnem svetovnem imperiju z imenom Ruska horda piha na dušo velikemu številu Rusov, ki so še vedno zagrenjeni zaradi propada velike supersile Sovjetske zveze. Ruska horda naj bi tako vladala Evraziji in tudi velikemu delu Amerike. Fomenko trdi, da je ta imperij v Severni Ameriki segal na vzhodu vse do ozemlja 13 izvornih britanskih kolonij, ki so ustanovile ZDA leta 1776. Torej ne samo Aljaska, po novi kronologiji je bila del ruskega imperija tudi večina preostalega ozemlja današnjih ZDA. Foto: Guliverimage

Fomenko ni edini ruski psevdoznanstvenik, ki Rusijo postavlja v središče svetovne civilizacije oziroma človeštva. Omeniti velja tudi kemika Anatolija Kljosova in njegovo novo znanost oziroma novajo nauko po rusko (to novo znanost Kljosov označuje kot domoljubno znanost). Temelj te nove znanosti je DNK-rodoslovje, ki bi ga lahko opisali kot psevdoznanstveno različico znanstvene genetike.

Psevdoznanstvena ruska teorija o izvoru človeštva

Kljosov med drugim trdi, da se je anatomsko sodobni človek pred okoli 160 tisoč leti razvil v Rusiji oziroma na severu Rusije, za znanstveno potrjeno tezo, da se je anatomsko sodobni človek razvil v Afriki in od tod razselil po svetu, pa pravi, da je zgolj izraz zahodne politične korektnosti oziroma boja proti rasizmu.

Kljosov ne opravlja genetskih raziskav v laboratorijih, ampak samo spremlja ugotovitve genetskih raziskav pravih genetikov in jih nato poskuša zvito navleči na svoje psevdoznanstveno kopito. Kljosov ima privržence tudi v Sloveniji, ki so njegovo psevdoznanstveno DNK-rodoslovje združili z že nekaj desetletij znano domišljijsko venetsko teorijo.

Madžarska "magya-kultura"

Ena od "odbitih" tez Kljosova, ki se je iz Putinove Rusije razširila tudi v Slovenijo med zagovornike venetske teorije in teorije kontinuitete, je ta, da je haploskupina R1b, ki ji pripada večina zahodnoevropskih moških (in tudi petina slovenskih moških), izvirno praturška. V resnici so v zahodno Evropo to haploskupino (če smo zelo podrobni, gre za subklado R1b-M269) prinesli govorci praindoevropščine.

Zvezda Sirij je najsvetlejša zvezda na nočnem nebu. Po najbolj za lase privlečeni madžarski psevdozgodovinski teoriji je ta tudi vesoljska pradomovina Madžarov. Od tod naj bi potomci Madžarov prišli na Zemljo in prinesli s seboj znanje, ki je postalo temelj človeške civilizacije. Foto: Guliverimage

Podobne neznanstvene teorije, kot so venetska teorija, psevdoturkologija, nova kronologija ali DNK-rodoslovje, so se razširile tudi v naši vzhodni sosedi Madžarski. Tu obstaja t. i. teorija o magya-kulturi, po kateri Madžari kot staroselci že 20 tisoč let živijo v Panonski nižini (razširjeni pa so bili tudi povsod drugod po svetu). Po tej teoriji so Sumerci v bistvu Madžari, sumerščina pa madžarščina.

Spopad za Sumerce in Etruščane Seveda se pri psevdozgodovinskih teorijah pogosto zgodi, da si skočijo v lase. Tako si na primer Sumerce lastijo tako zagovorniki psevdoturkologije kot zagovorniki madžarske magya-kulture. Podobna gneča je tudi pri starodavnih Etruščanih, neindoevropskih govorečih prebivalcih današnje Toskane v Italiji. Tako so za zagovornike venetske teorije Etruščani Slovenci, za ruske in srbske psevdozgodovinarje pa Rusi oziroma Srbi. Ker so se Etruščani v svojem jeziku poimenovali Rasenna oziroma Rasna (Raśna), kar na prvi pogled zveni podobni besedi Rusija oziroma Rusi/Rusini, nekateri Rusi, na primer psevdozgodovinar Pavel Tulajev, trdijo, da so bili Etruščani Rusi. Tudi srbski psevdozgodovinarji si prilaščajo Etruščane. Podobno kot Rusi zaradi podobnosti imen Rasenna in Ras oziroma Raška. Raška je bilo ime srednjeveške srbske države (lat. Rascia), ki je ime dobila po trdnjavi Ras (zdaj poimenovani Stari Ras) v bližini današnjega Novega Pazarja.

Madžari kot potomci zunajzemeljskih bitij

Na Madžarskem je še veliko drugih psevdozgodovinskih teorij. Tako se je pojavila trditev (leta 2018 jo je izrekel tudi neki poslanec Orbanovega Fidesza v madžarskem parlamentu), da je bil Jezus v resnici Madžar (bil naj bi pripadnik na Madžarskem živeče madžarske etnične podskupine Jasov). Prav tako naj bi bili Madžari prvi graditelji piramid, madžarščina naj bi bila prajezik vseh svetovnih jezikov, judovsko-rimsko-grško kultura naj bi zrasla iz madžarsko-skitske kulture ...

Etruščani so bili neindoevropsko govoreče ljudstvo. Ker so precej zaviti v skrivnost, hkrati pa zaradi svoje civilizacije zelo pomembni v antični zgodovini, ne preseneča, da si jih številni psevdozgodovinarji želijo prisvojiti. Tako zagovorniki venetske teorije trdijo, da so bili Etruščani Slovenci oziroma predniki Slovencev, ruski psevdozgodovinarji pravijo, da so bili Rusi, srbski psevdozgodovinarji pa, da so bili Srbi. Da ne omenjamo madžarskih psevdozgodovinarjev, ki so jim seveda všeč teorije, da so Etruščani govorili arhaično madžarščino. V resnici seveda njihov jezik nima nič skupnega ne s slovenščino ne z ruščino in tudi ne s srbščino ali z madžarščino. Foto: Guliverimage

Skoraj znanstvenofantastična pa je teorija, da so Madžari v resnici (vsaj deloma) zunajzemeljska bitja, ki so na naš planet prišla z zvezde Sirij, najsvetlejše zvezde na Zemljinem nočnem nebu. Ti "vesoljci" naj bi na Zemljo prinesli tudi znanje, ki je temelj človeške civilizacije (matematika, astronomija, arhitektura in medicina).

Psevdozgodovinarska Evrazija

Zagovornik te teorije je bil na primer nekdanji madžarski politik Laszlo Grespik. Eden od dokazov za zunajzemeljski izvor Madžarov naj bi bilo dejstvo, da je madžarski jezik tako poseben, da ne more biti z našega planeta. Vsaj tako so prepričani nekateri madžarski ljubitelji psevdozgodovine.

Skratka, zmotna venetska teorija ni nobena posebnost v prostoru med Vladivostokom in Posočjem, ki bi mu lahko šegavo rekli tudi psevdozgodovinarska Evrazija. Poleg tega ima venetska teorija, če gledamo druge, sorodne psevdoznanstvene teorije, še veliko "manevrskega prostora" za nadaljnjo rast in razvoj.

Kako je venetska teorija postajala vse bolj nadrealistična

Venetska teorija je v 80. letih preteklega stoletja začela dokaj skromno, in sicer z zmotno trditvijo, da smo Slovenci potomci praslovansko govorečih Venetov, ki so kot nosilci kulture žarnih grobišč s severa Evrope prišli v severnojadransko-vzhodnoalpski prostor v 13. stoletju pred našim štetjem.

Zagovornikom venetske teorije se velikokrat reče tudi venetologi, čeprav bi bila ustreznejša oznaka psevdovenetelogi. Severnojadranski Veneti, ki naj bi bili predniki Slovencev, seveda niso govorili praslovanskega jezika, ampak indoevropski jezik italo-keltskega tipa. Med znanstvenimi jezikoslovci se krešejo mnenja le o tem, ali je bila venetščina italski ali keltski jezik, ali pa morda celo samostojni jezik, soroden italščini in keltščini. Po Venetih so dobile ime tudi Benetke. Foto: Guliverimage

Pozneje pa je "venetologija" oziroma psevdovenetologija postajala vse bolj drzna in še bolj domišljijska. Slovenci naj bi bili tako evropski staroselci, ki že od samega začetka (vse tja do 70 tisoč let nazaj) nepretrgamo živimo tukaj (nekoč naj bi poseljevali skoraj vso Evropo in tudi druge dele sveta). Slovenci naj bi tudi položili temelje starogrške in etruščanske (in s tem tudi rimske) civilizacije, slovenski Veneti naj bi bili tudi svojevrstni graditelji Evrope oziroma predhodniki današnjega evropskega združevanja.

Morebitna psevdozgodovinska teorija: Veneti z Venere

Tudi Feničani (in s tem tudi Kartažani) naj bili Slovenci pa Trojanci, Akadijci (prišlo so v Mezopotamijo po Sumercih) in Arijci, ki so zasedli indijsko podcelino. Nekateri "venetologi" Venete, tj. Slovence, iščejo tudi med severnoameriškimi Indijanci. Pa tudi praindoevropščina naj bi bila v bistvu praslovenščina, da ne omenjamo staroindijskega knjižnega jezika sanskrta.

A če se malce pošalimo, bi lahko t. i. venetologi s svojo bujno domišljijo šli še malo dlje, na primer sledili madžarski psevdozgodovini in Slovence razglasili za potomce zunajzemeljskih bitij, ki so z vesoljskimi ladjami prišla z Venere (besedi Venet in Venera imata pač iste korenine) na Zemljo in sem prinesla civilizacijo. In za nameček bi po tej znanstvenofantastični venetski teoriji "venetski vesoljci" še zgradili piramide v starem Egiptu in kitajski zid.