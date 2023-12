Škandal na Švedskem: nekdanja pornozvezda obtožena hudega zločina

Video: YouTube

Podjetje, katerega prepoznaven zaščitni znak so rožnate vreče za smeti, je obtoženo zakopavanja odpadkov na 21 različnih lokacijah, pri čemer so se v okolje sproščale škodljive količine arzena, svinca, cinka, bakra in naftnih derivatov. Med drugim je zaradi nepravilnosti na odlagališčih, ki jih je upravljalo podjetje, v preteklosti izbruhnilo več požarov, ki so močno obremenili okolje.

Na Švedsko prišla, ko je bila stara 16 let

V središču škandala sta se poleg preostalih devetih osumljencev znašla podjetnica Bella Nilsson, samooklicana "kraljica smeti", in njen nekdanji mož Thomas Nilsson. Bella Nilsson, ki je svoje ime spremenila v Fariba Vancor, je na Švedsko prišla v 80. letih prejšnjega stoletja iz Irana. Kot je leta 1998 razkrila v svoji knjigi, je po prihodu na sever Evrope delala kot striptizeta in pornoigralka, kasneje pa je bila tudi lastnica erotičnega kluba.

Poročilo o preliminarni preiskavi, ki jo je izvedlo tožilstvo, je dolgo 45 tisoč strani, med sojenjem, ki bo predvidoma trajalo več tednov, pa bodo zaslišali okoli 140 prič.