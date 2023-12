Na Švedskem imajo že četrtošolci pogosto pametne telefone. Otroci tudi ne nosijo težkih torb, saj pri pouku delajo z digitalnimi pripomočki, na prenosniku ali tablici.

Po skoraj štirih letih pouka so v šoli Lövestad v Sjöbu na jugu Švedske prvič prejeli učbenik za matematiko, medtem ko so doslej delali skoraj izključno na prenosnikih. Učenka Ines je že po nekaj minutah opazila razliko: "Opisov je več. Tega na prenosniku nismo imeli. Zdaj pa moram sama brati in je malo težje. Prej je računalnik bral naloge na glas."

V številnih švedskih učilnicah se vračajo na stara pota, potem ko so imeli tudi osnovnošolci že leta skoraj izključno digitalen pouk. Še pred petimi leti so šolske oblasti v nacionalnih smernicah priporočale uporabo digitalnih učnih pripomočkov, kot so prenosni računalniki ali aplikacije, in ne uporabe učbenikov.

Ugotavljajo pomanjkljivosti digitalnih pripomočkov

Vendar se je izkazalo, da ima to svoje pomanjkljivosti, pravi učiteljica Jeanette Wiberg. "Učencem se je zmanjšala hitrost branja, njihov besedni zaklad je manjši in bralno razumevanje slabše. Verjamemo, da je to zato, ker delamo preveč digitalno."

Švedski šolski sistem je liberaliziran. Poleg državnih je tudi veliko zasebnih šol, osnovna šola pa traja devet let. Izobraževalna politika se ne izvaja centralizirano; šole in učitelji se digitalnega poučevanja lotevajo na različne načine. Švedska konservativna vlada želi to spremeniti in učiteljem kmalu dati nove smernice.

Šolska ministrica zahteva več branja

Švedska vlada je samo letos dala na voljo 60 milijonov evrov za vračanje knjig v šole. Ministrica za izobraževanje Lotta Edholm še posebej zahteva, da osnovnošolci znova več berejo.

"Problem digitalizacije je, da je večinoma vsiljena od zgoraj. Pedagogi so bili proti, a se jim je zdelo, da jih nihče ne posluša. Digitalni učni pripomočki so za starejše otroke. Raziskave možganov pri majhnih otrocih kažejo, da sploh ne bi smeli prihajati v stik z zasloni," pravi Edholmova.

Dodaja, da tudi številni starši želijo, da vrnejo knjige, ker s knjigo lažje razumejo, kaj se mora otrok naučiti za naslednji test, namesto da dobijo le papir ali samo spletno povezavo.

Kombinacija knjig in prenosnikov

Švedske šolske oblasti opozarjajo tudi na vlogo učiteljev, ki bi se morali z novimi možnostmi soočiti na pravi način. Vsekakor pa Jeanette Wiberg ne želi pouka popolnoma brez prenosnih računalnikov.

"Prihodnost je digitalna. Otroke moramo učiti o tem svetu na pravi način. Če bi še enkrat izbirala, bi izbrala kombinacijo obojega," je dejala Wibergova.