46 glasov za zakon, ki spreminja sestavo svetov šol in vrtcev

DZ je danes s 46 za in 42 proti sprejel predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov po formuli 3 + 3 + 3. Pred tem so obravnavali še vložena dopolnila opozicije, s katerimi bi ohranili zdajšnjo sestavo. V razpravi se je še enkrat pokazala razdeljenost DZ.

DZ je na izredni seji najprej opravil drugo branje predloga novele, ki ga je v obravnavo DZ predložila skupina 40 poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS) po tistem, ko je predsednik DZ Igor Zorčič ni uvrstil na decembrsko sejo.

Dopolnilno obrazložitev je v imenu predlagateljev podala Mojca Škrinjar (SDS). Začela je s primerom šole, v kateri je ravnatelj v času, ko so bili otroci bolni, rekel, da bolezni covid-19 ni, temu so številni sledili, ustanovitelj pa je bil popolnoma nemočen. Poudarila je, da je čas, da ustanovitelj prevzame svojo odgovornost, ki je, kot pravi, bistvena, ko gre za sestavo sveta. Našli so kompromis in zdaj predlagajo sestavo sveta, v katerem so po trije predstavniki ustanovitelja, staršev oziroma dijakov v srednji šoli in zaposlenih.

V nadaljevanju je opozorila na digitalizacijo šole. Šole danes skupaj namenjajo komercialnemu ponudniku, ki ne zagotavlja popolne ponudbe, šest milijonov na leto, je spomnila in vprašala, ali vedo, da se za ta denar lahko zgradi vrtec. "Podatke, ki jih smejo videti samo šole, bodo videle samo šole, pristojne osebe. Podatke, ki jih sme videti pa ministrstvo, to je centralna evidenca, kot že do zdaj, bodo pa videli tudi na ministrstvu," je pojasnila. Meni, da je pametna šola stvar prihodnosti, prav tako tudi zmanjševanje administracije ob znižanju stroškov za starše.

Preglednejša zbirka podatkov in napredovanja

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je povedal, da so bile s sprejetimi dopolnili odpravljene pomanjkljivosti, na katere je vlada opozorila v svojem mnenju, predvsem kar zadeva določbe, ki urejajo zbirke podatkov in pa varovanje osebnih podatkov in prehodnih odločb. Vlada predlog zakona podpira, je dejal in opozoril na člen zakona, ki na novo vzpostavlja napredovanje pomočnic vzgojiteljic v naziv mentor in svetovalec, da bo to povzročilo določena neravnovesja v plačnem sistemu in tudi dodatne finančne učinke.

Rešitvam novele so bili naklonjeni v koalicijskih strankah. V predstavitvi stališč poslanskih skupin je Tomaž Lisec (SDS) naštel ključne rešitve novele, med drugim oblikovanje enotnega državnega informacijskega sistema z najvišjim standardom varovanja podatkov, možnost napredovanja pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec ter spremembo sestave svetov šol in vrtcev. Novela uvaja tudi nov cilj s poudarkom na slovenski kulturi in evropskih vrednotah.

Poslanka SMC Mojca Žnidarič je med drugim menila, da z vzpostavitvijo enotnega državnega informacijskega sistema za vodenje šolske dokumentacije oblikovalcem izobraževalne politike zagotavljajo hitrejši dostop do podatkov za izboljšanje rešitev v šolstvu ter lažje spremljanje in načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela.

Pozabili na strokovno javnost

V večjem delu opozicije pa so bili do predlaganih rešitev kritični. Koaliciji so očitali, da gre za politizacijo šolskega prostora, kar se po mnenju poslanca Primoža Siterja (Levica) kaže tudi v izključitvi strokovne javnosti. Ker gre pri predlagani spremembi za enostransko in nestrokovno uveljavljanje partikularnih političnih interesov, so v Levici skupaj z LMŠ, SAB, SD in NeP predlagali dopolnilo, da se to v celoti črta in se ohrani dosedanja sestava svetov javnih vrtcev in šol, po kateri imajo pet članov predstavniki zaposlenih, po tri pa ustanovitelj in starši.

"Paradoks zgodbe danes je, da ves šolski sektor pravzaprav nasprotuje takšnemu predlogu in temu posegu, ki se je zgodil s tem predlogom zakona," je dejala poslanka Lidija Divjak Mirnik (LMŠ), ki je prepričana, da gre za ozek strankarski politični interes. Zato so vložili dopolnilo, da se ta v celoti črta in da sestava sveta ostane takšna, kot je zdaj.

"Nedvomno gre za zakon, kjer bi imela stroka glavno besedo. A bi pričakovali, da poslušate stroko, ki je menila, da gre za politizacijo šolstva. To, kar je danes, je bistveno bolje od tistega, kar ste sprva predlagali," je menila Alenka Bratušek (SAB). Po njenem prepričanju je edini namen zakona zamenjati vse svete zavodov še pred volitvami.