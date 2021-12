To je pismo, ki ga je podpisal 108-letni Boris Pahor

Kdo vodi slovensko šolstvo, kdo in kako poučuje in vzgaja naše otroke in kaj si sploh želimo, so med drugim opozorili podpisniki javnega pisma. Na fotografiji prvopodpisani Boris Pahor.

"Pedagoška stroka, ki nasprotuje, da se v Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med cilje vzgoje in izobraževanja uvrsti dodaten cilj, ki poudarja slovensko kulturo in evropske vrednote, ni pedagoška in še manj stroka," se je v javnem pismu odzvalo 27 uglednih posameznikov s prvopodpisanim Borisom Pahorjem. Pozvali so k široki strokovni in obče državljanski razpravi, kakšno šolstvo v Sloveniji dejansko imamo in kakšnega bi zares morali imeti.

Zakon, ki med cilji vzgoje in izobraževanja ne bi zahteval dodatnega cilja, ki poudarja slovensko kulturo in evropske vrednote, bi bil po mnenju podpisnikov protiustaven.

Ob noveli #ZOFVI smo z nejevero opazovali, kako slovenski "nepolitični" pedagogi oporekajo predlogu, da se med zakonsko določene cilje vzgoje in izobraževanja uvrsti dodaten cilj, ki poudarja slovensko kulturo in evropske vrednote.

"Pedagoška stroka, ki temu nasprotuje, pa očitno ne razume svojega poslanstva v demokratični in pravni državi. Kot taka torej ni pedagoška in še manj stroka. Pri njenem javnem delovanju jo očitno vodijo prav tisti motivi, ki jih sama očita demokratično izvoljenim poslancem Državnega zbora. Namreč politika, in to v njih samih," so med drugim zapisali v pismu.

Izpostavili so tudi, da je zavračanje vzgoje in izobraževanja o slovenski kulturi in evropskih vrednotah najlepši dokaz, da je vzrok za nastale razmere v največji meri socializacijski proces, v katerem so naši otroci zaupani slovenskemu šolstvu in domnevni pedagoški stroki.

"Ta v bistvu že tri desetletja pred koristi otrok, pred cilj ustvarjanja aktivnih državljank in državljanov, vzgojenih v slovenski kulturi in evropskih vrednotah, očitno postavlja svoje parcialne, sindikalne, neredko tudi politične interese," so še izpostavili in pozvali, da se v Sloveniji začne široka in vključujoča, strokovna in obče državljanska razprava o tem, kakšno šolstvo pri nas dejansko imamo, kdo ga vodi, kdo in kako poučuje in vzgaja naše otroke in kakšno šolstvo bi glede na ustavo in evropske vrednote 21. stoletja zares morali imeti.

Celotno pismo si lahko preberete spodaj:

