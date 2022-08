Severna Koreja po "zmagi" nad covid-19 ukinja obvezno nošenje mask

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kimova sestra in svetovalka Kim Yo-Jong je v četrtek nakazala, da je severnokorejski voditelj med izbruhom epidemije zbolel tudi sam.

Kimova sestra in svetovalka Kim Yo-Jong je v četrtek nakazala, da je severnokorejski voditelj med izbruhom epidemije zbolel tudi sam. Foto: Reuters

Severnokorejske oblasti so danes, nekaj dni po tem, ko je njihov voditelj Kim Džong Un razglasil zmago nad boleznijo covid-19, odpravile obvezno nošenje mask in ublažile preostale omejitve, navedbe severnokorejske tiskovne agencije KCNA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Obvezno nošenje mask je bilo odpravljeno povsod, razen v obmejnih mestih in okrožjih. Z izjemo teh regij so bili odpravljeni tudi zahteva za ohranjanje fizične razdalje in nekateri drugi ukrepi, namenjeni zajezitvi širjenja virusa.

Vseeno pa so oblasti ljudem s kroničnimi boleznimi in tistim, ki imajo oslabljen imunski sistem, priporočile, naj nosijo maske. Prav tako so vse državljane pozvale, naj ostanejo pozorni na "nenormalne stvari".

Kimova sestra za izbruh okrivila Južno Korejo

Kimova sestra in svetovalka Kim Džo Jong je v četrtek nakazala, da je severnokorejski voditelj med izbruhom epidemije zbolel tudi sam. Za izbruh bolezni covid-19 v državi je okrivila Južno Korejo ter posvarila pred povračilnimi ukrepi.

Severna Koreja je izbruh covid-19 prvič uradno potrdila sredi maja. Za boleznijo naj bi glede na podatke oblasti od konca aprila zbolelo 4,8 milijona prebivalcev. Pjongjang sicer okužbe označuje kot "primere vročine". Umrlo naj bi 74 ljudi.

Severna Koreja ima enega od najslabših zdravstvenih sistemov na svetu

Kot navaja AFP, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) že dolgo dvomi o statističnih podatkih Pjongjanga glede števila okužb in stanja epidemije v državi. Severna Koreja ima namreč enega najslabših zdravstvenih sistemov na svetu. Njene bolnišnice so slabo opremljene, prav tako pa imajo malo enot za intenzivno nego. Hkrati naj bi bile severnokorejske zdravstvene ustanove brez zdravil ali cepiv proti covidu-19.