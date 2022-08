Sankcije učinkujejo: Rusi rezervne dele za letala jemljejo kar z drugih letal

Po februarski invaziji na Ukrajino je Rusija naredila potezo brez primere, ko je zaradi prekinitev najemov v svoji lasti obdržala 433 potniških letal. S tem so naredili za deset milijard evrov škode zahodnim letalskim podjetjem. Posledično so ta podjetja ostro odgovorila na to potezo in v Rusijo prenehala pošiljati rezervne letalske dele in serviserje.

Šele po pol leta je ta poteza obrodila sadove, saj so nekatere ruske letalske družbe pričele razstavljati praktično nova letala in z njih jemati rezervne dele. Ruski letalski prevozniki so od začetka invazije sicer pod udarom sankcij, zaradi katerih je zaprt praktično celoten evropski zračni prostor in lahko letijo le v izbrane svetovne države. Putin je s hitro spremembo zakonodaje dal proste roke ruskim letalskim podjetjem, ki so lahko letala registrirala, kljub temu, da zanje niso plačali kupnine. Toda ta letala lahko letijo le znotraj Rusije in posledično je njihova uporaba ekonomsko vprašljiva.

Airbus in Boeing sta se umaknila

Na začetku invazije so Rusi obdržali 513 najemniških letal, a so jih v kratkem času najemodajalci rešili 29. Do zdaj jim je iz Rusije uspelo odpeljati še 51 letal, še vedno pa je v ruskih rokah ostalo 433 letal. Ruski letalski prevozniki, ki so kljub prekinitvi plačevanja najemov obdržali letala, so upali, da bodo z njimi lahko leteli v A350 je eno najnovejših in najnaprednejših Airbusovih letal. Foto: Airbus druge države. Čeprav njihova letala lahko letijo na Kitajsko, pa z "ukradenimi" letali tja ne smejo leteti, zato večina teh letal stoji parkiranih.

Ker sta se iz države umaknila Airbus in Boeing ter posledično prekinila dotok rezervnih delov, so Rusi zdaj ta (prizemljena) letala pričeli razdirati in uporabljati njihove dele na drugih letalih.

Po trenutno dostopnih informacijah naj bi Rusi pričeli odstranjevati dele z nekaj Boeingovih letal 737 in Airbusovih A320. Darovalec rezervnih delov je postal tudi Aeroflotov A350, ki naj bi ga v Rusijo dostavili na dan, ko se je začela invazija na Ukrajino. Torej gre za povsem novo, neuporabljeno letalo z nakupno ceno vsaj 300 milijonov evrov. Aeroflot ima sicer v lasti sedem letal A350.

Razstavljati so pričeli tudi "svoja" letala

Prizanesli niso niti letalom ruskega proizvajalca Sukhoi. Razstavljati so pričeli njihovo letalo superjet 100, kar pomeni, da je dobavna veriga za doma proizvedena letala otežena. Kaj to pomeni za varnost letal, je težko oceniti, se bo pa letalska kriza v Rusiji z vsakim mesecem bolj poglabljala. Kaj se bo zgodilo, ko bo zmanjkalo letal za rezervne dele, pa bo pokazal predvsem čas.