Severna Koreja izstrelila dve balistični raketi #video

Severna Koreja je v morje na vzhodni obali izstrelila "dve nedoločeni balistični raketi. Obveščevalne agencije Južne Koreje in ZDA izvajajo podrobno analizo", so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz generalštaba južnokorejske vojske. Pri tem v Seulu niso navedli drugih podrobnosti o raketah.

Današnja izstrelitev sovpada z obiskom vodje kitajske diplomacije v Seulu. Peking je sicer ključni diplomatski in glavni trgovinski partner Severne Koreje, ki je zaradi pandemije covida-19 v začetku lanskega leta zaprla vse svoje meje in uvedla samoizolacijo.

Severna Koreja pod mednarodnimi sankcijami

Wang Yi je še pred novico o izstrelitvi balističnih raket izrazil upanje, da bodo vse države pripomogle k "miru in stabilnosti" na Korejskem polotoku, še piše STA. "Na primer, ne samo Severna Koreja, tudi druge države so vpletene v vojaške dejavnosti," je dodal in menil, da bi morali vsi delati za nadaljevanje dialoga.

Severna Koreja je zaradi svojega jedrskega orožja in balističnega raketnega programa pod mednarodnimi sankcijami. Pjongjang trdi, da se ima pravico braniti pred invazijo ZDA. Za Severno Korejo sicer ne velja prepoved razvoja vodenih raket.

Pogovori med ZDA in Severno Korejo so zastali po propadu vrha med severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom ter takratnim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v vietnamski prestolnici Hanoi leta 2019.

Severna Koreja je v obdobju zdajšnjega voditelja dosegla velik napredek na področju razvoja orožja, a vse od leta 2017 ni izvedla jedrskega poskusa ali izstrelitve medcelinske balistične rakete.