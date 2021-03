Pjongjang prvič po nastopu Bidna izstrelil raketi

Predstavniki Bidnove administracije so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izstrelitev v torek ocenili kot "običajno" vojaško testiranje, ki ni v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta ZN, zato se nanj tudi ne nameravajo odzivati. Sam Biden je na novinarsko vprašanje v zvezi s tem odgovoril, da gre po oceni obrambnega ministrstva za že videne dejavnosti, ki ne predstavljajo "nobene nove težave", poroča STA.

Gre sicer za prvo izstrelitev severnokorejskih raket od aprila lani. A raketi sta bili kratkega dosega in nista bili balistični, temveč vodeni, teh pa resolucije Varnostnega sveta ZN ne prepovedujejo. Poleg tega sta bili izstreljeni ob zahodni korejski obali nad Rumenim morjem, v smeri Kitajske in ne ameriške zaveznice Japonske. Glede na to, da je Pjongjang v preteklosti ZDA že izzival z jedrskimi testi in izstrelitvami medcelinskih balističnih raket, je torej tokratna poteza precej zadržana.

Washington od nastopa nove administracije preučuje svojo politiko oziroma oblikuje novo strategijo glede Pjongjanga, potem ko je to v minulih letih zaznamoval precej turbulenten odnos med Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom. V tem času so se vrstili tako žaljivke in grožnje z orožjem kot diplomatsko "dvorjenje" in celo srečanja voditeljev, ki pa kakšnega oprijemljivega napredka v smeri denuklearizacije korejskega polotoka niso prinesla, spominja AFP.

Minuli teden so potekale skupne vaje ameriške in južnokorejske vojske, ki so sledile obisku novega zunanjega in obrambnega ministra ZDA, Antonyja Blinkna in Lloyda Austina v Seulu in Tokiu.