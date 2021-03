"Severna Koreja je zloben in nepredvidljiv škratek"

"To je vse igra. Končni cilj je vedno pridobiti denar, koncesije, status in ugled velikih sil. Severna Koreja je kot zloben in nepredvidljiv škratek, Kim Džong Un in njegova sestra pa uigran tandem, ona je njegova desna roka, a še vedno se ve, kdo je glavni," pravi Bogomil Ferfila, profesor svetovnih študij na ljubljanski Fakulteti za družbene vede.

Severna Koreja je pred načrtovanim obiskom ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna v južnokorejskem Seulu opozorila, da bi lahko prišlo do poslabšanja položaja na Korejskem polotoku še posebej zaradi ameriško-korejskih vojaških vaj, ki so se začele prejšnji teden. Sporočilo komunističnega režima je prenesla Kim Jo Džong, vplivna sestra voditelja, in ne voditelj sam.

"Radi bi opozorili novo ameriško administracijo, ki si tako močno prizadeva, da bi v naši državi zadišalo po smodniku. Če želite spati v miru v naslednjih letih, potem raje ne povzročajte smradu že ob prvem koraku," je izjavila.

"Kim je pameten in dobro ve, kako pritegniti pozornost"

"Kim Džong Un dobro ve, da sestrina izjava pritegne mnogo več pozornosti svetovnih medijev kot pa njegova," pravi profesor svetovnih študij Bogomil Ferfila. "To je vse igra. Končni cilj je vedno pridobiti denar, koncesije, status in ugled velikih sil. Lahko bi rekel, da je Severna Koreja zloben in nepredvidljiv škratek, ki vrsto stvari počne po svoji volji, veliko pa tudi v dogovoru s Kitajsko. Pri vznemirjanju ZDA igra Severna Koreja pomembno vlogo," je prepričan.

"Kim Džong Un in njegova sestra delujeta v tandemu, to se je že večkrat izkazalo." Foto: Reuters

V bolj togih režimih je običajno sorodstvena povezava pomembna. "Za Kima je najlažje in tudi najbolj varno, da je izjavo prepustil sestri. Delujeta v tandemu, to se je že večkrat pokazalo. Sestra ima pomembno vlogo na zunanjepolitičnem parketu. Včasih jo uporabi, da je stvar videti malo mehkejša. Uporabi jo, če je treba prebiti kakšno politično blokado. Tokrat pa jo je uporabil za okrepitev položaja in za to, da je pritegnil pozornost. To nikakor ne namiguje na spremembe politične moči v Severni Koreji. Dobro se ve, kdo je glavni," je prepričan Ferfila.

V bolj togih režimih je običajno sorodstvena povezava pomembna, in Kimu je najlažje, da izjavo prepusti sestri, to pa je tudi najbolj varno zanj, pravi Ferfila. Foto: Klemen Korenjak

Ob tem Ferfila opozarja, da je izjavo Kimove sestre treba videti tudi v luči prihajajočega prvega srečanja Bidnove administracije s Kitajsko. "Ameriška administracija se je zamenjala, in Biden zdaj išče pravo strategijo oziroma več možnih pristopov za sodelovanje s Kitajsko. Možno je popolnoma zadrževati in blokirati Kitajsko, ubrati neko srednjo pot, ali sodelovati. Kitajska z Američani vedno nastopa kot varuh Severne Koreje predvsem zato, ker je Kitajska edina, ki jo Severna Koreja posluša," je sklenil.