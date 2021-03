Kimova sestra opozarja ZDA: Ne povzročajte smradu že ob prvem koraku

Severna Koreja je pred načrtovanim obiskom ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna v Seulu opozorila, da bi lahko prišlo do poslabšanja položaja na Korejskem polotoku še posebej zaradi ameriško-korejskih vojaških vaj, ki so se začele prejšnji teden. S tem nova ameriška administracija povzroča nemir, so opozorili v Pjongjangu.

Sporočilo severnokorejskega komunističnega režima je prenesla Kim Jo Džong, vplivna sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. "Radi bi opozorili novo ameriško administracijo, ki si tako močno prizadeva, da bi v naši državi zadišalo po smodniku. Če želite spati v miru v naslednjih letih, potem raje ne povzročajte smradu že ob prvem koraku," je izjavila Kimova.

Največji trn v peti Severne Koreje so skupne vaje ameriških in južnokorejskih vojakov, ki so se sicer v precej zmanjšanjem obsegu zaradi pandemije bolezni covid-19 začele prejšnji teden. Vaje trenutno potekajo na štabnem nivoju, močno pa so jih zmanjšali tudi zaradi diplomatskih pogovorov, ki potekajo glede severnokorejskega spornega jedrskega in raketnega programa.

Severna Koreja nezadovoljna zaradi vojaških vaj ZDA in južne sosede

V Pjongjangu na tovrstne vaje vedno gledajo kot na priprave za invazijo, pa čeprav tako v Seulu kot tudi Washingtonu to zavračajo in zatrjujejo, da gre predvsem za priprave na obrambo Južne Koreje pred morebitno invazijo s severa. A Kimova je opozorila, da "vojaške vaje in sovražnost ne gredo nikoli skupaj z dialogom in sodelovanjem".

Ameriški državni sekretar Anthony Blinken bo skupaj z obrambnim sekretarjem Lloydom Austinom v Južno Korejo prispel v sredo. Tja bosta prišla z Japonske, kamor sta prispela v ponedeljek, poroča STA.