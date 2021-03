Severna Koreja stopnjuje provokacije

Četrtkovo izstrelitev raket, ki sta leteli 450 kilometrov daleč in do 60 kilometrov visoko, sta zaznali Južna Koreja in Japonska. Premier Japonske Yoshihide Suga je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil, da ni nobenega dvoma, da je šlo za balistični raketi, ki sta prepovedani v skladu z resolucijami Združenih narodov, navaja STA.

"To ogroža mir in varnost naše države in regije. Prav tako pomeni kršitev resolucij ZN," je izjavil japonski premier.

Severna Koreja je sicer že v nedeljo izstrelila dve vodeni raketi kratkega dosega, ki pa nista bili v nasprotju z resolucijami Varnostnega sveta ZN, zato se nanj tudi niso odzvali.

Analitiki menijo, da je šlo za izraz frustracije zaradi vojaških vaj ZDA in Južne Koreje ter pritegnitev pozornosti Severne Koreje zaradi obiska državnega sekretarja ZDA Antonyja Blinkna in obrambnega ministra Lloyda Austina v Južni Koreji in na Japonskem. Severna Koreja naj bi z raketami skušala izsiliti diplomatska pogajanja z Washingtonom, vendar Bidnova vlada brez koncesij glede jedrskega orožja ne bo naredila veliko.

Trump umiril retoriko s Severno Korejo

Na začetku mandata bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa je Severna Koreja izstrelila več raket, zaostrila se je tudi retorika na obeh straneh, nato sta Trump in severnokorejski voditelj Kim Jong-un dosegla dogovor o dveh srečanjih v živo, ki nista privedla do nobenega napredka, razen tega, da Pjongjang nekaj časa ni izstreljeval raket ali izvajal jedrskih poskusov.

Kim Jong-un v času Bidnovega mandata ne more računati na podobno obravnavo kot v času Trumpa. Kakšne bodo posledice, še ni jasno. Pjongjang je že v nedeljo proti zahodu oziroma Kitajski izstrelil dve raketi kratkega dosega, ki nista bili balistični oziroma vodljivi, kar ni predstavljalo kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN. Biden je na to uvodno provokacijo le odmahnil z roko in se nasmehnil, ko so ga vprašali, kaj to pomeni za diplomacijo med državama, še piše STA.