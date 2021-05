V Ajdovščini so ''v drugi fazi izdelave rakete''

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

''V tem precej zahtevnem času, zaznamovanem s pandemijo, so bili deli sektorja prizadeti. Industrijski sektorji, znotraj tega farmacevtika, zdravstveni sektor in mnogi sektorji, ki se ukvarjajo s tehnologijo, pa so dosegli znaten napredek. Slovenijo in Evropsko unijo želimo narediti bolj odporni v primeru morebitnih novih epidemij. Zato vas spodbujam, da bodite pri naslednjih naložbah drzni. To je velika prioriteta Slovenije, '' je ob obisku dejal premier Janez Janša. (Foto: Jure Makovec)

Predsednik vlade Janez Janša in generalni direktor nemške družbe Sartorius Joachim Kreuzburg sta danes v Ajdovščini s prerezom traku slovesno odprla nove proizvodne prostore in laboratorije podjetja BIA Separations – Sartorius, s katerimi v podjetju za petkrat povečujejo svoje proizvodne zmogljivosti. Na površini 3.200 m² novih prostorov bosta potekala proizvodnja kromatografskih kolon, namenjenih čiščenju novih generacij zdravil, in razvoj metod njihove uporabe. Junija se vodstvu podjetja pridružuje nova direktorica.

V podjetju, ki je vodilni razvijalec monolitne tehnologije ter ekskluzivni proizvajalec kromatografskih kolon za proizvodnjo, čiščenje in analizo velikih biomolekul, sledijo načrtovani eksponentni rasti. Danes zaposlujejo 134 ljudi, že letošnje leto pa načrtujejo skleniti sodelovanje s 182 sodelavci, kar bo dvakrat več od decembra 2019, ko je ekipa štela 80 zaposlenih.

Danes so slovesno odprli nove prostore, s katerimi povečujejo svoje proizvodne zmogljivosti za kar petkrat. Ob novi stavbi se gradbena dela nadaljujejo, saj so za drugo polovico leta načrtovani še konec druge faze in dodatnih novih dva tisoč kvadratnih metrov prostorov.

Tretja faza že zelo blizu

''Želja po preživetju je zapisana v našem in vašem DNK. Verjamem, da se naši ekipi odlično povezujeta ter dopolnjujeta in da lahko skupaj veliko dosežemo za boljše zdravje ljudi. To je tisto, kar na koncu šteje,'' je med drugim povedal Joachim Kreuzburg.

''Pred dvema desetletjema ste začeli graditi raketo, zdaj izdelujete drugo fazo te rakete. In verjamem, da bo tudi tretja faza začela nastajati kmalu, '' je še dejal Joachim Kreuzburg. (Foto: Jure Makovec)

Aleš Štrancar, direktor BIA Separations – Sartorius pa je na odprtju poudaril, da gredo naprej, proti novim zmagam: ''Upam, da bomo zdaj šli bolj stabilno naprej, in z novim partnerjem verjamem, da se bo to tudi dogajalo. Počasi se tudi podjetje pomlajuje, z junijem se vodstvu pridružuje še nova direktorica Jana Krapež Trošt. Dela in izzivov imamo več kot dovolj. Gremo naprej v nove zmage.''

Ajdovščina na poti gospodarskega preporoda

''Podjetje je dokaz, da je z vztrajnim delom in inovativnostjo ter veliko vložene energije mogoče uspeti v svetovnem merilu. Do konca decembra se obeta še 50 novih delovnih mest, česar se zelo veselimo, sploh, ker gre za mesta z dodano vrednostjo. Smo mesto visokotehnološke industrije. Odpirajo se novi obrati, rastejo delovna mesta, nepremičninski trg je vse bolj živahen,'' pa je dejal Tadej Beočanin, župan Ajdovščine, mesta, kjer je gospodarstvo lani ustvarilo več kot 40 milijonov evrov dobička, in je edino, ki je v severnoprimorski regiji za kar 16 odsotkov preseglo rezultate iz leta poprej.