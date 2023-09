Se bo Indija preimenovala? To naj bi bilo njeno novo ime.

V indijskem glavnem mestu New Delhi bo konec tedna srečanje držav skupine G20. Ker je indijska vlada, ki jo vodi Narendra Modi iz stranke BJP, v torkovih vabilih tujim gostom vrha G20 besedo Indija zamenjala z besedo Barat, je to sprožilo velike polemike v Indiji.

Na noge je skočila zlasti opozicija, ki je vladajočo hindujsko nacionalistično stranko BJP obtožila, da skuša ime države iz Indije spremeniti v Barat (Bharat), piše katarska Al Džazira.

Ime Barat je sanskrtski izraz, ki ga najdemo v hindujskih svetih spisih, napisanih pred več tisoč leti. Najprej kot oznaka za indoarijsko govoreče ljudstvo Barata (Bharata), pozneje pa kot zemljepisna oznaka Baratavarša oziroma Bhārata-varṣa. Ta naj bi se izvirno nanašala le na del območja današnje Indije.

Barat je v hindijskem jeziku (eden od indoarijskih jezikov, ki se je razvil iz zdaj že izumrlega sanskrta) pogosto oznaka za Indijo. Tudi kratica vladajoče stranke BJP je sestavljena iz začetnic besed Baratija džanata parti (izvirno Bharatiya Janata Party), kar pomeni Indijska ljudska stranka. V imenu stranke hindujskih nacionalistov je torej različica Barat in ne Indija.

While there is no constitutional objection to calling India “Bharat”, which is one of the country’s two official names, I hope the government will not be so foolish as to completely dispense with “India”, which has incalculable brand value built up over centuries. We should… pic.twitter.com/V6ucaIfWqj