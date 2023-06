Biden z državniškimi častmi sprejel Narendro Modija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Joe Biden in Narendra Modi nameravata naznaniti dogovor o prodaji brezpilotnih letal Indiji v vrednosti treh milijard dolarjev.

Joe Biden in Narendra Modi nameravata naznaniti dogovor o prodaji brezpilotnih letal Indiji v vrednosti treh milijard dolarjev. Foto: Guliverimage

Indijski premier Narendra Modi je davi prispel v Belo hišo, kjer ga je predsednik ZDA Joe Biden sprejel s častno stražo in drugimi državniškimi častmi, po uvodnem nagovoru zbranim pa sta se voditelja umaknila na pogovor za zaprtimi vrati. Pozneje imata na sporedu novinarsko konferenco, Modija pa v okviru obiska v ZDA čaka dolg program.

Obe strani sta sporočili, da je državniški obisk indijskega premierja v ZDA namenjen utrjevanju strateškega sodelovanja med državama na področju obrambe, vesolja, čiste energije in ključnih novih tehnologij. Bela hiša je sporočila, da se ob tem pričakuje podpis številnih sporazumov in memorandumov o sodelovanju.

Narendra Modi se je pred Belo hišo zahvalil predsedniku Joeju Bidnu in prvi dami Jill Biden za sprejem in dejal, da pripadniki indijske skupnosti povečujejo slavo Indije v ZDA s svojim trdim delom in predanostjo. "Ta velika slovesnost je v čast 1,4 milijarde Indijcev," je dejal indijski premier.

Biden pa je med drugim dejal, da so s sodelovanjem Indije utrdili zavezništvo Quad za "svobodno, odprto, varno in cvetočo indijskopacifiško regijo". Poudaril je, da državi sodelujeta tudi pri vprašanjih, ki izhajajo iz ruske agresije na Ukrajino.

ZDA si želijo, da bi bila Indija del globalne obrambne strategije proti ambicijam Kitajske in tudi Rusije. Biden in Modi nameravata v okviru tega naznaniti dogovor o prodaji brezpilotnih letal Indiji v vrednosti treh milijard dolarjev. ZDA bodo v Indiji kmalu odprle dva nova konzulata, Indija pa naj bi prav tako odprla še en konzulat v ZDA.

Indija se bo pridružila tudi ameriškim prizadevanjem za zamenjavo kitajske telekomunikacijske opreme zaradi vse večjih strahov pred vohunjenjem, hkrati pa si bo prizadevala za nadgradnjo svojih brezžičnih omrežij na 5G in višje tehnologije.

Uradniki Bele hiše so povedali, da bo Biden napovedal podporo Indiji pri izdelavi akumulatorjev, čipov, električnih omrežij in modulov za sončno energijo v okviru industrije redkih mineralov, v kateri trenutno prevladuje Kitajska.

Modijev obisk v ZDA so sicer zasenčile tudi polemike, saj je več kot 70 demokratov v kongresu ta teden na Belo hišo naslovilo pismo, v katerem so Bidna pozvali, naj se z indijskim voditeljem zaradi vse večjega zatiranja v njegovi državi pogovori o spoštovanju človekovih pravic.

Predstavniki ameriške vlade vprašanja o tej temi pričakujejo na novinarski konferenci po srečanju obeh voditeljev, ki bo po poročanju ameriških medijev Modijeva prva po letu 2014.

Narendra Modi, ki je ZDA nazadnje obiskal septembra 2021, je tokratni obisk začel v torek na sedežu ZN v New Yorku, kjer se je med drugim udeležil množične vaje joge na trati palače ZN. Biden ga je nato v sredo zvečer sprejel na zasebni večerji.

Modija danes gosti tudi podpredsednica ZDA indijskega rodu Kamala Harris, na programu pa ima še nagovor obeh domov ameriškega kongresa in državniško večerjo v Beli hiši. Po odhodu iz Washingtona bo indijski premier odpotoval v Kairo na državniški obisk k egiptovskemu predsedniku Abdelu Fatahu al Sisiju.