Je ta multimilijarder avtor največje prevare v zgodovini človeštva?

Poslovna revija Forbes je premoženje Gautama Adanija konec letošnjega januarja ocenila na 126 milijard dolarjev. Adani, ki je svoj poslovni konglomerat zgradil z distribucijo zelene energije, električne energije in plina, je bil tretji najbogatejši na svetu in najbogatejši v Aziji.

Uničujoče poročilo

Nato pa je 24. januarja letos luč sveta ugledalo 413-stransko poročilo ameriške investicijsko-raziskovalne družbe Hindenburg in njegovo bogastvo se je začelo hitro topiti. Samo v devetih dneh se je ocenjeno Adanijevo premoženje zmanjšalo za 56 milijard dolarjev. To je posledica uničujočega poročila, ki naj bi nastalo na podlagi na tisoče dokumentov in intervjujev z desetinami nekdanjih zaposlenih, vključno s člani upravnih odborov Adanijevih podjetij, piše nemški Focus.

Hindenburg Adaniju očita največjo prevaro v zgodovini, oziroma da je svoj ekonomski imperij zgradil na lažeh in prevarah. Adani je svoje podjetje širil z velikimi posojili, ki naj bi jih po Hindenburgovem poročilu pridobival s prevarami. Namerno naj bi namreč zmanipuliral tečaje delnic svojih podjetij navzgor, nato pa precenjene delnice uporabil kot zavarovanje za posojila. Širjenje njegovega imperija temelji na goljufijah – in to v vrednosti več kot sto milijard dolarjev.

Družinsko omrežje

Skupina Adani je bila pred Hindenburgovim poročilom vredna približno 218 milijard dolarjev. To je približno toliko, kot tehtata SAP in Deutsche Telekom skupaj. Na borzi kotira sedem družb iz vrst Skupine Adani. Vse so se v zadnjih treh letih v povprečju podražile za 819 odstotkov.

Zaradi Hindenburgovega poročila se je borzna vrednost Skupine Adani v nekaj dnevih zmanjšala za več kot sto milijard dolarjev. Foto: Guliverimage

Po Hindenburgovem poročilu je Adani osem najpomembnejših vodstvenih položajev podelil sorodnikom, ki so večkrat prišli navzkriž z zakonom. Največkrat gre za mrežo podjetij nabiralnikov, s katerimi naj bi Adanijevi ustvarjali umetne prodaje in dobičke. Indijske oblasti so zato Gautamovega mlajšega brata Radžeša in njegovega svaka Samirja pred 15 leti preiskovale v trgovini z diamanti, trenutno pa potekajo preiskave zoper njegovega starejšega brata Vinoda.

Kako naj bi Adani izvajal prevare

Vinod naj bi nadzoroval mrežo 38 navideznih podjetij na Mavriciju. Ta podjetja ne poslujejo, vendar so v zadnjih letih med različnimi deli skupine Adani prenesla na milijarde dolarjev. Obstajata dve glavni obtožbi: prvič, podjetja poštnih nabiralnikov naj bi imela ustrezne pakete delnic v hčerinskih družbah Adani z namenom, da bi jih ustrezno uporabila za manipulacijo borzne cene. Drugič, dobički naj bi se pretakali skozi nabiralnike podjetij, da bi olepšali bilance posameznih delov podjetja z namenom pridobivanja novih posojil, piše Focus.

Skupina Adani zanika množične obtožbe, Hindenburgovo poročilo pa je označila za napad na Indijo. Za Adanija velja, da je zelo blizu indijskemu premierju Narendri Modiju. Indijska opozicija Adaniju tudi očita, da je obogatel tudi s pomočjo svojih političnih povezav. Adani te tesne povezave s politiki zanika.

Zahodne banke v težavah

V zadnjih letih je Adani večinoma prejemal posojila od tujih bank. Indijske finančne institucije imajo le 38 odstotkov dolga skupine. Med največjimi upniki so največje ameriške banke JP Morgan, Citigroup in Bank of America, UBS in Credit Suisse iz Švice, Barclays iz Velike Britanije in tudi Deutsche Bank, piše Focus.

Zaradi težav Skupine Adani so v težavah tudi zahodne banke, med njimi je tudi nemška Deutsche Bank. Foto: Reuters

Te banke se zdaj spopadajo s težavo, vredno na desetine milijard. Če so obtožbe v Hindenburgovem poročilu pravilne in jih je Adani ogoljufal pri posojanju, bodo dolgovi skupine verjetno precej višji od njihovih finančnih rezerv in številnim posojilom grozi neplačilo, kar pomeni veliko izgubo za omenjene. In četudi obtožbe niso upravičene, so že sprožile množičen padec tečajev delnic. Ker so bile te delnice pogosto deponirane kot zavarovanje posojil, obstaja tudi v tem primeru tveganje neplačila.

Gautam Adani je svojo poslovno kariero začel pri 23 letih, ko je ustanovil Adani Exports Limited, jedro današnje Skupine Adani. Najprej je mednarodno trgoval z blagom, kot so plastika in kmetijski proizvodi, od leta 1991 je svoje poslovanje razširil na tekstil in surovine. Njegov pravi vzpon se je začel sredi devetdesetih. Leta 1995 je Adani zgradil lastno pristanišče v Mundri, blizu svojega rojstnega kraja, za svoje trgovsko podjetje. Pristanišče je zdaj največje zasebno pristanišče v Indiji in največje kontejnersko pristanišče na podcelini. Leto kasneje ni več le trgoval z elektriko, ampak jo je začel proizvajati sam in zgradil svojo prvo geotermalno elektrarno. Danes je največji dobavitelj geotermalne energije v Indiji in od leta 2020 tudi največji dobavitelj sončne energije v državi. Prav tako ima v lasti 74 odstotkov mednarodnega letališča Mumbai. Obstaja tudi veliko drugih gospodarskih sektorjev, v katere je vpletena njegova Skupina Adani, še piše Focus.