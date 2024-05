Se bo eno največjih evropskih podjetij preselilo na Kitajsko?

BASF tiho obrača hrbet Nemčiji. Tako piše nemški novinar Gabor Steingart v nemškem mediju Focus. Zaprtje proizvodnih lokacij v Nemčiji in selitev naložb na Kitajsko naj bi bila jasna signala nemški politiki, da nemška dobičkonosna podjetja niso pripravljena plačati cene političnega aktivizma.

Stranke imajo samo svoje države, podjetja tudi tujino

Kot pravi Steingart, so politične stranke vezane zgolj na lastno državo, medtem ko je lastna država za podjetje le ena od možnost.

"To je velika razlika: SPD in CDU imata samo Nemčijo. Podjetje kot je BASF lahko preprosto odide. Prav to se dogaja te dni. Priča smo tihemu slovesu. Največje evropsko kemično podjetje vlaga deset milijard evrov v novo veliko kitajsko tovarno in zapira dele proizvodnje v Ludwigshafnu. Na Kitajskem zaposlujejo nove kadre, poslavlja pa se del nemške delovne sile," poudarja Steingart.

Pet glavnih razlogov za zaton nemške industrije?

Po njegovem mnenju obstaja za zaton nemške industrije pet glavnih razlogov. Prvi je prevelika cena energije v primerjavi z drugimi industrijskimi lokacijami, na primer v ZDA. Cena energije je še posebej pomembna za podjetje, kot je BASF.

Predsednik upravnega odbora BASF Martin Brudermüller trdi, da nemški gospodarstveniki ne pridejo več do zvezne vlade s svojimi skrbmi in pozivi. Foto: Guliverimage

Drugi razlog so predpisi, ki dušijo inovacije. Evropska direktiva o kemikalijah naj bi bila sovražna do evropske kemične industrije. Zato se je BASF začel ozirati po svetu. Zanima ga zlasti Kitajska.

Zakaj je Kitajska zanimiva za BASF?

Dolgoletni šef BASF Martin Brudermüller trdi, da Kitajska ponuja največji kemični trg na svetu. Že zdaj naj bi predstavljala polovico svetovnega kemičnega trga, kitajski kemični trg pa naj bi še naprej rasel, in to bolj kot druge regije sveta.

Tretji razlog za odhod BASF je krčenje dobička. Kot piše Steingart, to ni le posledica višjih cen energije, ampak tudi posledica vedno večjega bohotenja birokracije, vse višjih socialnih prispevkov, krajšega delovnega časa z rastjo plač in nenazadnje pomanjkanja kvalificiranih delavcev, kar posledično spet sproži nove dvige plač.

V Nemčiji ima BASF le stroške

Brudermüller trdi, da BASF razen v Nemčiji povsod po svetu ustvarja dobiček: Lokacija v Ludwigshafnu po njegovih besedah ustvarja izgubo v višini 1,6 milijarde evrov. Prav rdeče številke na domači lokaciji v Ludwigshafnu so četrti razlog za odhod BASF. Dobiček in s tem vsa izplačila delničarjem trenutno ustvarjajo delavci BASF v tujini. Domača lokacija je zgolj strošek.

Številni nemškemu gospodarskemu ministru Robertu Habecku, ki prihaja iz vrst Zelenih, očitajo, da s sledenjem svoji podnebni agendi škodi nemški industriji. Na fotografiji vidimo Habecka (skrajno desno) junija lani na odprtju najsodobnejšega obrata za izdelavo katodnih materialov v Nemčiji, ki ga je zgradil BASF. Foto: Guliverimage

Enajst proizvodnih obratov BASF v Nemčiji, vključno z razmeroma novimi, je zdaj zaprtih, je pred dnevi poročal nemški medij Tagesschau. Jeseni 2022 objavljeni varčevalni paket naj bi do konca leta 2026 podjetju prinesel skupno 1,1 milijarde evrov prihrankov.

Slabi odnosi med nemškimi politiki in šefi podjetij?

Peti razlog za odhod BASF so po Steingartu vse slabši odnosi med politiki in gospodarstvom. Šefi podjetij in politiki si nimajo več kaj povedati. Brudermüller je bil nekoč izjemno ponosen, da je sedel v ekonomskem svetovalnem odboru Zelenih.

Robert Habeck, ki je zdaj gospodarski minister v nemški vladi, je šefu BASF dal tudi svojo telefonsko številko. A Habeck si zdaj prizadeva za svojo podnebno agendo, vključno z zaprtjem stabilne oskrbe z električno energijo iz jedrske industrije, piše Steingart.

Je nemška vlada odhod BASF vzela tiho v zakup?

Pri smernicah za kemikalije, zakonodaji o dobavni verigi in davku od dohodkov pravnih oseb ni nobenih ugodnosti za BASF.

Tiho slovo družbe BASF od Nemčije je sprejeto z odobravanjem vladnih politikov. Brudermüller zdaj trdi: "Gospodarstvo ne pride več do zvezne vlade s svojimi skrbmi in pozivi."