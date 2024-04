Scholz svari pred vzponom desničarskih populistov

"Desničarski populisti v svojih volilnih kampanjah nasprotujejo naši združeni Evropi in njenim vrednotam. Pripravljeni so uničiti to, kar smo gradili desetletja," je opozoril. Dodal je, da podžigajo odpor do beguncev in manjšin ter ogrožajo blaginjo evropskih državljanov, ki temelji na skupnem trgu.

Podprl je tudi vodilnega kandidata PES za evropske volitve, sedanjega evropskega komisarja za delo Nicolasa Schmita. Kot je poudaril Scholz, ljudje v času krize potrebujejo socialno Evropo in Schmit se zavzema za to.

Glede na javnomnenjske raziskave se Evropskemu parlamentu po tokratnih volitvah obeta premik v desno, kar bi lahko zamajalo ravnovesje med političnimi skupinami in vplivalo na evropske politike na več področjih, vključno z evropskim zelenim dogovorom in podporo Ukrajini.

Vzpon desnice

Študija evropskega think-tanka Evropski svet za zunanje odnose (ECFR), objavljena konec januarja, ugotavlja, da bo na volitvah močno narasla podpora desnim strankam, zaradi česar bi se v Evropskem parlamentu okrepili skrajno desna skupina Identiteta in demokracija (ID) ter desni Evropski konservativci in reformisti (ECR). Največje politične skupine Evropska ljudska stranka (EPP), socialisti in demokrati (S&D) ter predvsem liberalna Renew Europe naj bi medtem zabeležile upad podpore.