Rusija grozi: Napadli bomo konvoje zveze Nato #vŽivo

Danes je 49. dan ruske invazije na Ukrajino. Rusija je napovedala, da so Natove dostave orožja in opreme Ukrajini legitimne tarče ter da jih bodo zato napadali. Oblasti v osrednjem ukrajinskem mestu Dnipro, ki se je večinoma izognilo spopadom, so sporočile, da so v tamkajšnjih mrtvašnicah shranjena trupla več kot 1.500 ruskih vojakov. "V mrtvašnicah v Dnipru leži več kot 1.500 mrtvih ruskih vojakov, trupel pa nihče noče pobrati," je novinarjem povedal podžupan Dnipra Mihail Lisenko. Dodal je, da upa, da bodo "ruske matere lahko prišle po svoje sinove".

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov



15.45. Rusija: Napadli bomo konvoje zveze Nato

13.52 V Mariupolu naj bi se predalo več kot tisoč ukrajinskih vojakov

13.34 Poljski in baltski predsedniki so prispeli v Kijev

12.52 Rusi prikrivajo pokol z mobilnimi krematoriji

11.14 Zelenski noče sprejeti nemškega predsednika

11.11 V zadnjih 24 urah v Harkovu ubitih sedem civilistov

10.05 Macron ruskih zločinov v Ukrajini ne bi označil za genocid

9.26 Od začetka ruske invazije je bilo ubitih skoraj 200 otrok

8.49 Danes ne bodo vzpostavili humanitarnih koridorjev

8.39 Čečenski voditelj Kadirov: V Mariupolu se je predalo več kot tisoč ukrajinskih mornarjev

8.26 Novi satelitski posnetki prikazujejo priprave Rusije na napad v vzhodni Ukrajini

8.21 Mariupol: Ruska ofenziva se krepi, ukrajinski vojaki ostajajo ujeti in brez oskrbe

7.44 Vodja britanske vojske: Vojna bi se lahko končala v taktičnem zastoju v Donbasu

7.35 Zelenski: Rusi so utrpeli "nepopravljive" izgube

7.28 Ukrajina: Rusija načrtuje napad na jeklarno

7.03 Danes v Kijev potuje litovski predsednik

5.55 Pokol v Kramatorsku je bil izveden s prepovedano kasetno bombo

5.43 Zelenski želi ujetega Viktorja Medvedčuka zamenjati z ukrajinskimi ujetniki

5.01 Amerika pripravlja nov sveženj vojaške pomoči, vreden 750 milijonov dolarjev

4.23 Joe Biden: Ruske sile so zagrešile genocid

4.10 Izkopali trupla v Buči

15.45. Rusija: Napadli bomo konvoje zveze Nato

Transportni konvoji ZDA in zveze Nato, ki bodo ukrajinski vojski na ozemlju Ukrajine dostavljali orožje in drugo opremo, so legitimne tarče in jih bomo zato napadli, je danes napovedala Rusija.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rabkov je ob tem za tiskovno agencijo TASS dodal, da bo Rusija v kali zatrla vse poskuse Zahoda, da bi na kakršenkoli način škodoval "posebni vojaški operaciji" Rusije v Ukrajini.

14.02 V Ukrajini do zdaj ubili okrog 1.900 civilistov

V Ukrajini po umiku ruskih sil z območja prestolnice Kijev že več dni odkrivajo trupla civilistov, ki so jih za seboj pustile odhajajoče ruske sile. Do zdaj naj bi ZN po vsej Ukrajini uradno potrdili smrt približno 1.900 civilistov, med katerimi je po podatkih ukrajinskih oblasti tudi 191 otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po umiku ruske vojske z območja Kijeva so na ukrajinskih ozemljih v okolici Kijeva, ki so jih zasedali Rusi, našli trupla več sto civilistov. "Število odkritih in pregledanih trupel civilistov je že preseglo 720," je v torek zvečer sporočil načelnik tamkajšnje policije Andrij Njebitov. Še 200 ljudi je pogrešanih.

Ukrajinska generalna državna tožilka Irina Venediktova je v nedeljo sicer omenila 1.222 ubitih civilistov v regiji Kijev. Medtem so danes s tožilstva sporočili še, da so ruski vojaki v vasi Pravdine na jugu Ukrajine v hiši ustrelili šest moških in eno žensko, nato pa stavbo razstrelili, da bi skrili dokaze.

Združeni narodi so od začetka ruske invazije na Ukrajino uradno našteli okoli 1.900 ubitih civilistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vendar pa jim do zdaj še ni uspelo prešteti vseh mrtvih.

Medtem ves čas prihajajo na dan tudi nova poročila o odkritjih trupel, pokopih in množičnih grobovih. V mestu Severodoneck na vzhodu Ukrajine so pokopali že približno 400 civilistov, je v torek sporočil guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj.

"Jame kopljejo s traktorjem, pokopani pa so sistematizirani v registru. V 48 dneh vojne smo pokopali približno 400 ljudi," je dejal guverner, s čimer je imel v mislih civiliste, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Tudi v bližnjem mestu Lisičansk so po njegovih besedah mrtve "pokopavali v množičnih grobiščih".

Smrtne žrtve so seveda tudi na drugi strani. Oblasti v osrednjem ukrajinskem mestu Dnipro, ki se je večinoma izognilo spopadom, so v sredo sporočile, da so v tamkajšnjih mrtvašnicah shranjena trupla več kot 1.500 ruskih vojakov.

"V mrtvašnicah v Dnipru leži več kot 1.500 mrtvih ruskih vojakov, trupel pa nihče noče pobrati," je novinarjem povedal podžupan Dnipra Mihail Lisenko. Dodal je, da upa, da bodo "ruske matere lahko prišle po svoje sinove".

V Ukrajini je zaradi vojne umrlo tudi precej otrok. "Do danes je bilo v Ukrajini zaradi ruskega napada prizadetih več kot 540 otrok, 191 otrok je bilo ubitih, več kot 349 pa ranjenih," je ukrajinsko generalno državno tožilstvo zapisalo na Telegramu.

Po podatkih Unicefa sta zaradi vojne morali svoje domove zapustiti dve tretjini ukrajinskih otrok. To je približno 2,8 milijona od skupno 7,5 milijona Ukrajincev, ki so mlajši od 18 let, vključno z notranje razseljenimi osebami in tistimi, ki so državo zapustili.

13.52 V Mariupolu naj bi se predalo več kot tisoč ukrajinskih vojakov

Ruske sile nadaljujejo napade na oblegano pristaniško mesto Mariupol na vzhodu Ukrajine, kjer naj bi se po navedbah ruskega obrambnega ministrstva predalo več kot tisoč ukrajinskih vojakov. Ukrajinska stran je te navedbe zavrnila, poročajo tuje tiskovne agencije.

"V mestu Mariupol je 1.026 pripadnikov 36. brigade ukrajinske mornarice prostovoljno odložilo orožje in se predalo," je danes sporočil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Kot je dodal, je med ujetniki 162 častnikov in 47 žensk.

Po njegovih besedah naj bi se ukrajinski vojaki predali enotam ruske vojske in separatistom iz Donecka med spopadi v bližini metalurškega obrata.

Ukrajinski viri informacij o predaji ukrajinskih vojakov niso potrdili. Po besedah svetovalca ukrajinskega predsednika Oleksija Arestoviča je nekaterim marincem, ujetim v tem metalurškem obratu, uspelo pobegniti in so se pridružili bataljonu Azov.

Borcem nacionalističnega bataljona Azov, ki je zdaj del ukrajinskih oboroženih sil, je v zadnjih nekaj tednih uspelo ubraniti žepe obleganega mesta kljub pomanjkanju orožja.

Pred pričakovano večjo ofenzivo Moskve na vzhodu Ukrajine je sicer Konašenkov v svojem dnevnem poročilu o razmerah poročal tudi o novih raketnih napadih ruskih letal in vojaških ladij. Med drugim so ruske enote zadele dve veliki skladišči orožja. Kot je dejal, je bilo v Ukrajini uničenih 46 drugih vojaških ciljev, napadi pa se bodo nadaljevali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

13.34 Poljski in baltski predsedniki so prispeli v Kijev

12.52 Rusi prikrivajo pokol z mobilnimi krematoriji

Ukrajinska vojska je na Facebooku objavila fotografijo, za katero trdi, da prikazuje ruski mobilni krematorij. Ukrajinci trdijo, da ruske sile uporabljajo mobilne krematorije za sežiganje trupel civilistov, ki so jih ubili na okupiranih ozemljih Ukrajine.

Ukrajinci tudi navajajo, da Rusi v mobilnih krematorijih sežigajo trupla svojih vojakov, da bi prikrili obseg izgub. Te trditve niso bile neodvisno preverjene.

11.14 Zelenski noče sprejeti nemškega predsednika

Volodimir Zelenski je zavrnil obisk nemškega predsednika Franka Walterja Steinmeierja, na kar so se nemški politični voditelji odzvali z začudenjem in nerazumevanjem.

"Nemški predsednik se je jasno in nedvoumno postavil na stran Ukrajine. Nemčija je bila in je še vedno eden od najodločnejših podpornikov Ukrajine in to je tesno povezano z dolgoletnimi aktivnostmi nemškega predsednika," je dejal tiskovni predstavnik nemške vlade.

Tiskovni predstavnik vladajoče Socialdemokratske stranke Nemčije (SPD) Nils Schmid je izrazil nezadovoljstvo z odločitvijo Kijeva. "To je več kot neprimerno: smo prijateljske države in obisk nemškega predsednika z drugimi predsedniki bi moral biti pozitiven signal," je dejal Schmid in dodal, da je odločitev Kijeva v Nemčiji "popolnoma napačno razumljena".

Steinmeier naj bi Kijev obiskal skupaj s predsedniki Poljske, Estonije, Litve in Latvije, a je ukrajinska vlada Steinmeierjevo namero zavrnila in namesto tega izrecno povabila nemškega kanclerja Olafa Scholza, da se pogovori o nadaljnji nemški vojaški pomoči Ukrajini.

11.11 V zadnjih 24 urah v Harkovu ubitih sedem civilistov

Župan ukrajinskega mesta Harkov je sporočil, da je bilo v zadnjih 24 urah v Harkovu ubitih sedem civilistov, med njimi tudi dvoletni otrok. Dodal je, da je 22 ljudi poškodovanih.

10.05 Macron ruskih zločinov v Ukrajini ne bi označil za genocid

Na vprašanje novinarjev francoske javne televizije, ali bi z besedo genocid opisal ruske zločine v Ukrajini, kot je to storil ameriški predsednik Joe Biden, je Macron odgovoril: "Bil bi previden pri takšnih izrazih, ker gre za dva bratska naroda."

"Še naprej si želim prizadevati za ustavitev te vojne in ponovno vzpostavitev miru. Nisem prepričan, da takšno stopnjevanje retorike služi temu namenu," je dejal Macron.

"Zagotovo lahko rečemo, da je to nesprejemljivo in da gre za vojni zločin. Priča smo vojnim zločinom brez primere na naših evropskih tleh," je dejal Macron.

Francoski predsednik, ki ga kmalu čaka drugi krog predsedniških volitev, je opozoril, da Francija sodeluje z Ukrajino pri preiskavi vojnih zločinov.

"Rusija je enostransko začela izjemno brutalno vojno in zdaj je bilo ugotovljeno, da je ruska vojska zagrešila vojne zločine. Najti moramo tiste, ki so odgovorni," je dejal Macron.

9.26 Od začetka ruske invazije je bilo ubitih skoraj 200 otrok

V Ukrajini je bilo od začetka ruske invazije ubitih 191 otrok in ranjenih 349, so v sporočilu za javnost v sredo sporočili ukrajinski tožilci.

Urad glavnega državnega tožilca Ukrajine je sporočil, da je bilo v zadnjih dneh zaradi obstreljevanja z granatami na severovzhodu in jugu Ukrajine ubitih več otrok.

8.49 Danes ne bodo vzpostavili humanitarnih koridorjev

Irina Vereščuk, ukrajinska podpredsednica vlade, je sporočila, da danes ni mogoče odpreti humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov iz obleganih mest. Na Telegramu je zapisala, da ruske sile blokirajo pot in s tem civilistom preprečujejo odhod.

8.39 Čečenski voditelj: V Mariupolu se je predalo več kot tisoč ukrajinskih mornarjev

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je na Telegramu objavil, da se je v obleganem pristaniškem mestu Mariupol predalo več kot tisoč ukrajinskih mornarjev. Tudi preostale sile v jeklarni Azovstal je pozval, naj se predajo.

Ukrajinski uradniki se na obtožbe, objavljene na kanalu Kadirova na Telegramu, niso odzvali. Ukrajinski generalštab je v poročilu v sredo zjutraj dejal, da ruske sile še naprej napadajo Azovstal in pristanišče.

Ukrajinski tiskovni predstavnik te informacije ni potrdil.

8.26 Novi satelitski posnetki prikazujejo priprave Rusije na napad v vzhodni Ukrajini

Najnovejši satelitski posnetki družbe Maxar Technologies prikazujejo, kako se ruske sile pripravljajo na nov napad v vzhodni Ukrajini.

Posnetek prikazuje šotore, vojake in vozila v vasi Soloti na zahodu Rusije. Pripravljajo se na odhod v Donbas, regijo na vzhodu Ukrajine. Posnetek prikazuje tudi podporno opremo ter oklepna vozila v Dubrovki in Biriuhu.

New satellite images from #Maxar Technologies show that #Russia is pulling troops into the #Belgorod region for an offensive in eastern #Ukraine. pic.twitter.com/flWuL8LKAr — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022

8.21 Mariupol: Ruska ofenziva se krepi, ukrajinski vojaki ostajajo ujeti in brez oskrbe

Ukrajinska vojska je ujeta v Mariupolu, ko ruske sile napredujejo proti ključnemu južnemu pristaniškemu mestu, je tvitnil Mihajlo Podoljak, uradnik iz urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, piše BBC.

"Naši vojaki ostajajo ujeti v mestu in imajo težave z oskrbo," je dejal Podoljak.

Mariupol od začetka marca intenzivno bombardirajo ruske sile. Mesto leži med odcepljenima regijama Doneck in Lugansk na vzhodu ter priključenim Krimom na jugu. Zavzetje mesta je bilo glavni cilj ruske ofenzive.

Zelenski je dejal, da je bilo v Mariupolu verjetno ubitih več deset tisoč ljudi.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

7.44 Vodja britanske vojske: Vojna bi se lahko končala v taktičnem zastoju v Donbasu

Vodja britanske vojske napoveduje, da bi se vojna lahko končala v taktičnem zastoju. General Mark Carleton-Smith je dejal, da bi morala vojna spodbuditi ponovni premislek o odločitvi vlade, da zmanjša britansko vojsko.

Dejal je, da so bile ruske sile v "operativnem premoru", ker so se pred pričakovano ofenzivo na vzhodu Ukrajine ponovno združile.

"Najverjetnejši takojšnji in začasni izid je vojaški, taktični zastoj v Donbasu, pri čemer ruski režim trdi, da je do določene mere uspešen," je dejal.

7.35 Zelenski: Rusi so utrpeli "nepopravljive" izgube

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so ruske sile utrpele "nepopravljive" izgube v invaziji na Ukrajino.

Ruski načrt napada je vključeval hitro zavzetje prestolnice Kijev, vendar je ta načrt propadel. Ruske sile so namreč utrpele velike izgube. Analitiki pravijo, da je Moskva podcenila moč ukrajinskega odpora, pa tudi zmogljivosti ukrajinske vojske, ki je številčno bistveno šibkejša od ruske, poroča Index.hr.

Rusija je imela velike težave z osnovami vojskovanja. Vojaki so ostali brez goriva, hrane in streliva. Številna ruska vojaška vozila so se pokvarila. Rusi so jih zapustili, Ukrajinci pa so jih kasneje odvlekli s traktorji.

Ruske sile so se zdaj popolnoma umaknile iz regije Kijev in kopičijo vojake na vzhodu, v Donecku in Lugansku, so še zapisali.

7.28 Ukrajina: Rusija načrtuje napad na jeklarno

Ukrajinska vojska je pravkar sporočila, da Rusija načrtuje napad na jeklarno Azovstal v Mariupolu, poroča BBC.

Nadzor nad to jeklarno je postal osrednja točka v boju za nadzor nad Mariupolom. Foto: Reuters

7.03 Danes v Kijev potujejo predsednik poljske in predsedniki baltskih držav

Danes na obisk k Zelenskemu potujejo predsedniki Poljske, Litve, Latvije in Estonije.

Litovski predsednik Gitanas Nausėda je na poti v Kijev, da bi pokazal "močno sporočilo politične podpore", piše The Guardian. "V Kijev se odpravljam z močnim sporočilom politične podpore," je Nausėda danes zjutraj objavil na Twitterju. "Litva bo še naprej podpirala ukrajinski boj za suverenost in svobodo."

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania 🇱🇹 will continue backing Ukraine's 🇺🇦 fight for its sovereignty and freedom.



Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022

5.55 Pokol v Kramatorsku je bil izveden s prepovedano kasetno bombo

BBC poroča, da obstajajo dokazi, da je bil pokol na železniški postaji v Kramatorsku v Ukrajini izveden s kasetnimi bombami, katerih uporaba je v številnih državah prepovedana z mednarodnim pravom.

Napad na postajo naj bi izvedli s prepovedano kasetno bombo. Foto: Reuters

Kasetne bombe pravzaprav vsebujejo veliko manjših bomb, ki eksplodirajo pred eksplozijo in na širšem območju. V napadu na železniško postajo, na kateri je bila v času eksplozije gneča, je bilo ubitih več kot 50 civilistov.

Novinarji BBC so po napadu obiskali železniško postajo Kramatorsk in na tleh našli majhne kraterje, skladne z bojno glavo, ki vsebuje kasetno strelivo.

Na mestu napada so našli ostanke rakete point-U iz sovjetske dobe. Gre za balistično raketo kratkega dosega, ki lahko nosi kasetno bojno glavo, ta pa vsebuje 50 manjših bomb, poroča BBC. Strokovnjaki pravijo, da so majhni kraterji na postaji skladni s kasetnim strelivom.

"Kraterji so dokaj skladni s strelivom, kot je GN24, kasetnim strelivom iz sovjetske dobe, ki ga je mogoče namestiti v bojno glavo rakete point," je dejal Siddhart Causal, strokovnjak za rakete na britanskem Royal United Services Institute.

5.43 Zelenski želi ujetega Viktorja Medvedčuka zamenjati z ukrajinskimi ujetniki

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj pozno zvečer dejal, da želi ujetega proruskega politika in bližnjega Putinovega zaveznika Viktorja Medvedčuka zamenjati z ukrajinskimi vojnimi ujetniki.

In the most successful special operation of the last two months, Ukrainian security services announce they have captured Viktor Medvedchuk, Putin's man in Ukraine. He looks like he's had a good week. pic.twitter.com/d1EzmupsWO — Neil Hauer (@NeilPHauer) April 12, 2022

Ukrajinska varnostna služba je v torek sporočila, da je aretirala proruskega politika Viktorja Medvedčuka, ki je bil v hišnem priporu zaradi suma izdaje, a je pobegnil nekaj dni po ruski invaziji.

"Predlagam Ruski federaciji, da svojega fanta zamenja z našimi fanti in dekleti v ruskem ujetništvu," je dejal Zelenski.

Medvedčuk je Putinov najbližji in najvplivnejši zaveznik v Ukrajini.

Ukrajinske oblasti Medvedčuka sumijo veleizdaje in poskusa ropanja nacionalnih virov na Krimu, ki ga je Moskva priključila leta 2014.

5.01 Amerika pripravlja nov sveženj vojaške pomoči, vreden 750 milijonov dolarjev

Visoki uradnik ameriškega obrambnega ministrstva je potrdil, da Amerika pripravlja nov sveženj vojaške pomoči Ukrajini, vreden 750 milijonov dolarjev, ki bo objavljen v prihodnjih dneh.

Sveženj vojaške pomoči, vreden 800 milijonov dolarjev, ki ga je pred mesecem dni odobril ameriški predsednik Joe Biden, bi moral biti dostavljen ta teden.

4.23 Joe Biden: Ruske sile so zagrešile genocid

Ameriški predsednik Joe Biden vztraja, da so ruske sile zagrešile genocid v Ukrajini.

"Da, to je genocid, ker postaja vse bolj jasno, da Putin poskuša izbrisati idejo, da je sploh mogoče biti Ukrajinec. Vse več je dokazov," je dejal Biden ameriškim novinarjem.

"Naj se odvetniki odločijo, ali je to prava kvalifikacija, vendar se mi to zagotovo zdi genocid," je dodal.

4.10 Izkopali trupla v Buči

Župan Buče Anatolij Fedoruk je dejal, da so do zdaj našli 403 trupla, vendar bi se lahko število še povečalo.