Požar, ki je v začetku aprila letos močno poškodoval rusko raketno ladjo Serpukov, ki je bila zasidrana v oporišču v ruski enklavi Kaliningrad, je zanetil prebežnik iz ruske vojske, ki je sodeloval z ukrajinskimi obveščevalci, so na sredini tiskovni konferenci razkrili predstavniki ukrajinskih oboroženih sil. V sabotažo, ki se je zgodila daleč od frontne črte v Ukrajini, je bilo sicer vpletenih še več pripadnikov ruske mornarice in ukrajinskih obveščevalcev, ki so sodelovali že od leta 2023.

Uničeni so bili vitalni deli ladje

Notranjost 74-metrske ruske raketne ladje Serpukov, sicer plovilo razreda Butan, ki lahko prevaža več oborožitvenih sistemov, vključno z lanserji raket kalibr, je 7. aprila letos zajel požar, ki je uničil tako rekoč celotne komunikacijske kapacitete in sisteme za avtonomno delovanje različnih komponent ladje.

Ukrajina vpletenosti v dogodek takrat ni potrdila, so pa odgovornost za sabotažo prevzeli pripadniki gverilske enote Legija Svoboda Rusiji.

Gre za organizacijo ruskih vojakov, ki nasprotuje režimu Vladimirja Putina in ruski invaziji Ukrajine. Prvič so nase opozorili maja lani, ko so bili vpleteni v napade na ruske vojake v regiji Belgorod:

Ukrajinci pokazali Gogo

Po sredini tiskovni konferenci Obrambne obveščevalne službe Ukrajine je bilo medtem jasno, da je bilo v ozadju uničenja pomembnih sistemov ruske raketne ladje nekaj več.

Ukrajinci so namreč razkrili, da je bila operacija za podtaknitev požara na ladji, ki je bila zasidrana več kot 400 kilometrov zračne razdalje od najbližjega ozemlja Ukrajine, plod skupnega načrtovanja ukrajinskih obveščevalcev in organizacije ruskih vojakov Legija Svoboda Rusiji.

Na tiskovni konferenci se je pojavil tudi človek, ki je v sabotaži odigral osrednjo vlogo – ruski vojak, ki je za zdaj znan le po vzdevku Goga.

Foto: Guliverimage

Goga je na tiskovni konferenci dejal, da je bil pripadnik ruske mornariške flote na Baltiku, vendar ni podpiral ne Putinovega režima ne ruske invazije Ukrajine.

Ker je želel zapustiti ruske vrste, se je obrnil na ukrajinsko iniciativo "Hočem živeti", ki je ruske vojake, ki so sodelovali v napadih na Ukrajino, že leta 2022 začela spodbujati, naj si življenja rešijo tako, da prebegnejo oziroma se predajo ukrajinski vojski. Začel je sodelovati tudi z Legijo Svoboda Rusiji, je poročala tiskovna agencija Reuters.

Goga je postal pomemben vir informacij za ukrajinske obveščevalce, bil pa je tudi tisti, ki je zanetil ogenj na ladji Serpukov. Pred pobegom s plovila je s seboj odnesel tudi strogo zaupne dokumente. Nato je zapustil Baltik in prek organiziranih kanalov odšel v Ukrajino, je v sredo povedal novinarjem v Kijevu.

"Goga" se je sicer javno razkril kljub temu, da je znano, kakšna usoda je doletela zadnjega prepoznavnega ruskega prebežnika. Ruski vojaški pilot Maksim Kuzminov, ki se je avgusta lani predal Ukrajincem in s seboj ob obilici zaupnih podatkov pripeljal kar helikopter Mi-8, za kar je bil bogato nagrajen, je februarja letos v Španiji umrl po tem, ko so streljali nanj. Kdo ga je umoril, ni znano, po navedbah španskih oblasti pa je šlo zelo verjetno za naročeni umor, na kraju zločina pa so odkrili tudi tulce nabojev sovjetske izdelave.

Raketna ladja Serpukov. Fotografija je iz leta 2017. Foto: Guliverimage Če navedbe ukrajinskih obveščevalcev in prebeglega ruskega vojaka, ki je znan po nadimku Goga, držijo, je Serpukov prva ruska vojaška ladja, ki so jo Ukrajinci napadli v Baltskem morju.



Znano je sicer, da so z napadi z raketami in eksplozivnimi čolni brez posadke od začetka vojne kar precej razredčili rusko črnomorsko floto. Ta se je po nekaterih ocenah zaradi ukrajinskih napadov od začetka ruske invazije zmanjšala kar za tretjino.



Rusija sabotaže ladje Serpukov uradno še ni komentirala.

