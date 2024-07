Nemčija s podporo Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo ne bo postala del vojne, je danes zagotovil nemški kancler Olaf Scholz. Znova je bil kritičen do ruskih pogojev za končanje vojne v Ukrajini in dodal, da ti kažejo, da Moskva vojne ne namerava končati. Hkrati je tudi zatrdil, da bo vlada proračun za prihodnje leto sprejela do konca meseca.