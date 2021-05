Putin v pomoč Lukašenku blokira polete v Moskvo iz Evrope

Številne evropske in tudi druge letalske družbe se zaradi aretacije beloruskega novinarja Romana Protaseviča izogibajo preletom nad Belorusijo. Rusija je v odgovor zavrnila načrte poletov več letal avstrijske družbe Austrian Airlines in francoskega letalskega prevoznika Air France.

Evropske in druge letalske družbe se vse od nedeljskega incidenta, ko so beloruske oblasti letalo družbe Ryanair prisilile v pristanek v Minsku in aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča, izogibajo beloruskega zračnega prostora. Rusija je zato začela zavračati posamezne polete v Moskvo, če bi se letala med potjo izognila beloruskemu zračnemu prostoru. O blokadi poletov poročata družbi Austrian Airlines in Air France.

Rusi v izogibanju Belorusije vidijo ogrožanje potnikov

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je glede tega danes dejal, da Unija še preučuje, ali gre za posamične primere ali splošno pravilo ruskih oblasti, da bi evropska letala prisili v prelet Belorusije. "Moramo počakati in videti, preden sprejmemo ukrepe," je dejal ob prihodu na neformalno zasedanje obrambnih ministrov EU v Lizboni. Rusija je danes zahodne države obtožila, da s prepovedjo poletov nad Belorusijo ogrožajo varnost letalskih potnikov.

Ponudnik elektronske pošte: Grožnja z bombo je bila poslana po preusmeritvi letala v Minsk

Domnevna grožnja z bombo, za katero Belorusija trdi, da je razlog za pristanek civilnega letala, ki je letelo nad njenim ozemljem, v beloruski prestolnici Minsk, je bila poslana po preusmeritvi letala, je danes sporočil ponudnik elektronske pošte." Glede na posnetek zaslona elektronske pošte, ki je bil objavljen na svetovnem spletu, je to razkril nekdo z dostopom do sprejemnega poštnega strežnika v Belorusiji. Sprejemni poštni strežnik ima tudi kopijo elektronske pošte," so sporočili iz podjetja Proton Technologies.

Beloruske oblasti zatrjujejo, da je Minsk z naslova ProtonMail prejel elektronsko poštno z grožnjo, domnevno od palestinske islamistične skupine Hamas, ki naj bi trdila, da je na letu z oznako FR4978 bomba.