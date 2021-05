So Belorusi ugrabili Ryanairovo letalo s 123 potniki?

V Belorusiji so po prisilnem pristanku Ryanairovega letala aretirali opozicijskega blogerja Romana Protaseviča. Pred tem je beloruska vojska prisilila civilno letalo, ki je letelo čez Belorusijo, da je pristalo na beloruskih tleh. Protasevič je bil na letalu letalske družbe Ryanair, ki je bilo na poti iz grške prestolnice Atene v litovsko prestolnico Vilnius. Skupno je bilo na letalu 123 potnikov iz domnevno skupno 12 držav Evropske unije.

Prisilni pristanek letala s 123 potniki

Lovci beloruske vojske so prestregli letalo Rynaira, zaradi česar je letalska družba po poročanju beloruskih medijev zaprosila za dovoljenje za pristanek. Po nekaterih drugih navedbah je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko odredil pristanek letala po obvestilu o bombi na letalu, kar se je kasneje izkazalo za lažno prijavo.

Litovski predsednik Gitanas Nauseda je tako zahteval takojšnjo izpustitev Protaseviča, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Takojšno pojasnilo glede pristanka letala letalske družbe Rynair in domneve aretacije novinarja je zahtevala tudi Nemčija. Prisilni pristanek letala je kritizirala tudi Avstrija, ki je imela na krovu svoje državljane.

Video - prikaz leta Ryanairovega letala

Spodnji video naj bi prikazoval povratek beloruskega letala MIG-29, ki naj bi prestreglo Ryanairovo letalo. Za zdaj ni potrjeno, ali je na videu resnično isto letalo. Dotično v videu je opremljeno z raketami zrak-zrak.

Alleged video of the #Belarus|ian MIG-29 that conducted the intercept of the @Ryanair Athens - Vilnius flight.



Not confirmed it’s the same fighter jet, but this one appears to be carrying a full air-to-air loadout. A dangerous escalation by #Minsk:



pic.twitter.com/qb7Tw1rWay — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) May 23, 2021

Ryanair je potrdil incident. Posadko na letalu so beloruske oblasti opozorile na morebitni varnostno grožnjo in letalo napotile na letališče v bližini Minska, so sporočili iz letalske družbe. Dodali so, da na letalu niso našli ničesar neprimernega. "Ryanair je obvestil ustrezne nacionalne in evropske agencije za varnost in varnostne agencije ter se iskreno opravičujemo vsem prizadetim potnikom za to obžalovanja vredno zamudo, ki je bila izven nadzora Ryanaira," je še zapisano v izjavi.

Odzivi iz Litve, Nemčije, Avstrije, Poljske ...

Odzval se je tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je zahteval, da morajo vsi potniki nemudoma nadaljevati pot. Belorusijo je tudi opozoril, da bo odgovorna za usodo leta, ki je bil preusmerjen v Minsk. "Beloruska vlada odgovarja za varnost vseh potnikov in letal," je tvitnil Borrell.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je aretacijo Protaseviča označil za "dejanje državnega terorizma". Morawiecki je na Twitterju še objavil, da je predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela zaprosil, da bi v ponedeljek v Bruslju na ravni EU govorili tudi o "takojšnjih sankcijah proti Belorusiji". Dodal je, da aretacija "ne more ostati nekaznovana".

Dogodek je kot nesprejemljivega obsodila tudi Francija ter pozvala k odločnemu in enotnemu evropskemu odzivu. Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je belorusko preusmeritev letala družbe Ryanair označil za nesprejemljivo. "Močan in enoten odziv Evropejcev je nujen," je zapisal na Twitterju.

‼️Belarus' regime has forced a passenger plane en route from Athens to Vilnius to land in Minsk in order to arrest our former colleague @pr0tez. Acc to state media MiG-29 was used to intercept the plane and land it in Minsk. Roman is arrested, he now faces a death penalty. https://t.co/YXtIGIZPhj pic.twitter.com/Mdh01cTXT5 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) May 23, 2021

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

Po navedbah beloruske skupine za človekove pravice Vjasna so Protaseviča pridržali takoj po pristanku letala. Nexta, opozicijski informativni kanal, ki ga je ustanovil Protasevič, je prav tako potrdil njegovo pridržanje. Beloruske oblasti Nexto označujejo za skrajno organizacijo. V preteklosti je ta pozivala k množičnim protestom proti Lukašenku, ki so se v Belorusiji začeli po spornih predsedniških volitvah avgusta lani. Poleg tega je tajna služba KGB Protaseviča uvrstila na seznam oseb, ki jih obtožujejo terorizma.

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch



According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM — Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021