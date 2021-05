Potniki, ki so bili skupaj z Romanom Protasevičem na letalu, so po pristanku povedali, da je bil videti napet, ko so polet preusmerili v Minsk. "Obrnil se je proti ljudem in dejal, da mu grozi smrtna kazen," je povedala ena od potnic.

Iz Evrope in ZDA se vrstijo pozivi k izpustitvi beloruskega opozicijskega blogerja Romana Protaseviča, ki so ga v nedeljo aretirali v Belorusiji, potem ko so Ryanairovo letalo z njim na krovu beloruske oblasti prisilile k pristanku v Minsku. Pozivajo tudi k preiskavi preusmeritve letala, ki je v nedeljo zvečer sicer že pristalo v Litvi.

K takojšnji izpustitvi Romana Protaseviča je med drugim pozvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Nezaslišano in nezakonito ravnanje beloruskega režima bo imelo posledice," je zapisala na Twitterju. "Odgovorni za ugrabitev Ryanaira morajo biti kaznovani," je še poudarila. Napovedala je, da bodo voditelji EU o ukrepanju razpravljali danes na vrhu v Bruslju.

Zaskrbljenost zaradi prisilnega pristanka Ryanairovega letala v Minsku je izrazil tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel. "Beloruske oblasti pozivamo k takojšnji izpustitvi letala in vseh potnikov," je dodal. Pozval je k preiskavi s strani Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO).

K izpustitvi vseh potnikov in neodvisni mednarodni preiskavi je na Twitterju pozvalo tudi slovensko zunanje ministrstvo.

Nato je dogodek označil za nevarnega

Dogodek je za "povsem nesprejemljivega" prav tako označila irska vlada, kjer ima nizkocenovni letalski prevoznik sedež. Obsodili so ga tudi v Grčiji, kjer je letalo vzletelo. Zveza Nato je dogodek označila za nevarnega in zahtevala mednarodno preiskavo.

Obsodbam dogodka so se pridružile tudi ZDA. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je zahteval takojšnjo izpustitev 26-letnega beloruskega novinarja, ki sicer živi na Poljskem. "To šokantno dejanje, ki ga je izvedel režim Aleksandra Lukšenka, je ogrozilo življenja več kot 120 potnikov, vključno z ameriškimi državljani," je dodal.

"Prva poročila, ki kažejo na vpletenost beloruskih varnostnih služb in uporabo beloruskih vojaških letal za spremljanje letala, so zelo skrb vzbujajoča in zahtevajo celovito preiskavo," je pozval Blinken.

ICAO, ki deluje pod okriljem Združenih narodov, je sporočila, da bi lahko bil prisilni pristanek "v nasprotju s čikaško konvencijo", ki ščiti suverenost zračnih prostorov držav.

Litva, kjer je letalo iz Aten pristalo v nedeljo zvečer, je medtem sprožila svojo preliminarno preiskavo, so sporočili iz urada litovskega generalnega tožilca. Tamkajšnja policija bo med drugim zaslišala potnike in člane posadke letala.

"Pričakujemo, da bodo sodelovali z organi pregona in z našimi policisti delili vse informacije, ki jih imajo," je po srečanju s potniki na letališču v Vilniusu povedala litovska premierka Ingrida Šimonyte.

Litovska vlada je napovedala, da bo v pogovorih z mednarodnimi partnerji skušala doseči blokado beloruskega zračnega prostora za mednarodne polete. Pozivu, naj mednarodni leti ne uporabljajo beloruskega zračnega prostora, se je pridružila tudi Latvija.

"Obrnil se je proti ljudem in dejal, da mu grozi smrtna kazen"

Sodelavec beloruskega opozicijskega kanala Nexta, ki ga je ustanovil Protasevič, Tadeuš Gičan, je pojasnil, da so bili na letu uslužbenci beloruske obveščevalne agencije KGB. "Ko je letalo vstopilo v beloruski zračni prostor, so uslužbenci KGB začeli spor s posadko Ryanaira, da je na letalu eksplozivna naprava," je dejal.

Iz litovske državne družbe Lithuanian Airports, ki upravlja letališča, so sporočili, da je bil let preusmerjen zaradi "spora med članom posadke in potniki".

Ryanair pa je zapisal, da je beloruska kontrola zračnega prometa posadko obvestila "o morebitni varnostni grožnji na krovu" in so jih preusmerili v Minsk, ki naj bi bilo najbližje letališče. Glede na podatke na spletni strani Flightradar24 je bilo letalo sicer takrat dejansko bližje Vilniusu kot Minsku.