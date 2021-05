Po ugrabitvi Ryanairovega letala: "Nimam besed. Diktator je popolnoma zblaznel."

"Nimam besed. To je celo za beloruske razmere preseglo vse meje," o včerajšnji ugrabitvi Ryanairovega letala pravi politični analitik in poznavalec razmer v Belorusiji Aleš Maver. Predsednik Aleksander Lukašenko je po njegovih besedah s tem opozicijski voditeljici Svetlani Tihanovski sporočil, da ni več varna, Evropski uniji pa, da je "impotentna".

Beloruske oblasti so včeraj ugrabile Ryanairovo letalo, ki je bilo na poti iz Aten v Vilno, in posadko prisilile k pristanku v prestolnici Minsk, kjer so aretirali 26-letnega opozicijskega blogerja Romana Protaseviča, ki je bil med potniki na letalu.

Potniki, ki so bili skupaj s Protasevičem na letalu, so po pristanku povedali, da je bil videti nervozen. "Obrnil se je proti ljudem in dejal, da mu grozi smrtna kazen," je dejala ena od potnic.

Tadeuš Gičan, sodelavec beloruskega opozicijskega Telegramovega kanala Next, ki ga je ustanovil Protasevič, je po poročanju STA pojasnil, da so bili na letu uslužbenci beloruske obveščevalne agencije KGB. "Ko je letalo vstopilo v beloruski zračni prostor, so uslužbenci KGB začeli spor s posadko Ryanaira, da je na letalu eksplozivna naprava," je dejal.

"Lukašenko Tihanovski sporoča, da ni več varna"

"Nimam besed. To je celo za beloruske razmere preseglo vse meje, čeprav neka logika z vidika predsednika Aleksandra Lukašenka v tem je. Svoji tekmici in verjetno dejanski zmagovalki predsedniških volitev Svetlani Tihanovski, ki je bila tudi na tem Ryanairovem letalu teden dni prej, je po moje hotel sporočiti, da ni več varna, ko potuje po Evropi, ter da se lahko to zgodi tudi njej in njeni ekipi," pravi politični analitik in poznavalec razmer v Belorusiji Aleš Maver.

"Skoraj nujno bi morala EU prepovedati civilne lete nad Belorusijo," poudarja Aleš Maver. Foto: Ana Kovač

Meni, da bi Lukašenko s tem dejanjem rad Tihanovsko prisilil tudi, da zapusti litovsko prestolnico Vilno, ki je zelo blizu beloruske meje, kar ji omogoča relativno dobro komunikacijo z ljudmi v Belorusiji. Maver pojasnjuje, da je sicer Lukašenko Tihanovsko sam deportiral v Vilno, a je zdaj očitno ocenil, da je tudi tam prenevarna, zato jo hoče prisiliti k umiku, na primer na Poljsko, kjer bi imela otežen stik z dogajanjem v Belorusiji, predvsem z Minskom.

Po Mavrovih besedah je Lukašenko z ugrabitvijo letal poslal signal tudi Evropski uniji, da je popolnoma "impotentna": "To je zdaj že vsaj drugi tak signal v zadnjih dveh mesecih. Prvi je bil marca letos, ko je zaprl praktično celotno vodstvo poljske manjšine v Belorusiji. Evropska unija torej poskuša nekako vplivati na dogajanje v Belorusiji, po drugi strani pa ni sposobna zaščititi niti pripadnikov poljske manjšine, čeprav je Poljska v Evropski uniji."

"Betonska, sovjetoidna pamet, ki vidi samo grobo silo in absolutno oblast"

"Po drugi strani pa to kaže na to, da je Lukašenko popolnoma iracionalen in popolnoma zblaznel. Gre za neko betonsko, sovjetoidno pamet, ki vidi samo grobo silo, absolutno oblast in nič drugega. Tukaj je kakršenkoli dialog seveda zelo težaven. Vpliv EU na dogajanje v Belorusiji je objektivno gledano omejen. Edina sila, ki bi lahko vplivala na Lukašenka, je Rusija, pri kateri pa je temeljni problem ta, da je ruski predsednik Vladimir Putin Lukašenkov posnemovalec," je še izpostavil Maver in dodal:

"Lukašenko je za Putina absolutni vzor. Zanj je to, kar je bil Benito Mussolini za Adolfa Hitlerja. Dejstvo je, da je bilo lažje v Belorusiji vzpostaviti takšen sovjetoidni diktatorski režim. V Rusiji je to malo težje, a končni Putinov cilj je enak, kar se vidi v tem, da posnema vse Lukašenkove rešitve v boju z opozicijo. Temeljni problem je torej v Moskvi. Rešitev te krize je možna samo preko menjave režima v Moskvi, vsi pa vemo, da je to nemogoče."

Kratkoročen ukrep, ki bi ga sedaj skoraj nujno morala sprejeti EU, je, kot pravi Maver, prepoved civilnih letov nad Belorusijo. Prepričan je, da bi morali takoj uvesti tudi nove sankcije zoper beloruski režim, pri čemer opozarja, da je EU do zdaj zamujala s sankcijami, kar je pri Lukašenku povečalo občutek varnosti.

"Evropa s Putinom dela v rokavicah"

Kot temeljni problem politike EU do držav nekdanje Sovjetske zveze Maver sicer izpostavlja odnos z Rusijo, ki je bil preveč naklonjen Putinu.

"EU je dolgo gledala na Putinov režim zelo blago. Nekako je kupila zgodbo, da Rusi niso sposobni za nič drugega kot za diktaturo. V zadnjih 20 letih se je Putinov režim zelo razbohotil, in praktično razen baltskih držav ni sosede, kjer ne bi uveljavljal svoje protidemokratične in ekspanzionistične politike ter bolestne želje po obnovi sovjetskega imperija, Evropa pa pri tem zaradi strahu pred Rusijo in deloma, ker na Zahodu še vedno velja predstava o Sovjetski zvezi kot zaveznici v času druge svetovne vojne, s Putinom dela v rokavicah. Gotovo se ne da vplivati na razmere v Rusiji sami, bi pa morali delati v smeri, da Rusijo omejijo nanjo samo," je poudaril.