Logar Tihanovski izrazil podporo v boju za demokratično Belorusijo

"Slovenija kot država, ki se je izvila iz nedemokratičnega sistema, še posebej pozorno spremlja demokratične procese v drugih državah," je povedal Logar po srečanju s Tihanovsko v Ljubljani.

Ob tem je izrazil naklonjenost demokratičnemu procesu v Belorusiji. Opozoril je, da so aretirali že več kot 35 tisoč ljudi, ki se zavzemajo za demokratično Belorusijo, pogosto jih doletijo visoke denarne kazni v višini do štirih plač ali zapor.

Grozote in mučenje v beloruskih zaporih

Tihanovska je opozorila, da se v njihovih zaporih dogajajo grozote in mučenje. "Belorusija je sredi demokratične in humanitarne krize in volitve so edini izhod iz te krize," je poudarila vodilna osebnost opozicijskega gibanja v Belorusiji.

Pozvala je k nadaljnji javni podpori beloruskemu gibanju za demokracijo. "Zagotavljam vam, da bo demokratično gibanje prej ali slej zmagalo, in upam, da bo to zgodba o uspehu že v obdobju predsedovanja Slovenije Svetu EU," je dodala.

Slovenija bo opozarjala na pomen boja za demokracijo v Belorusiji

Logar je spomnil, da bo Slovenija v obdobju predsedovanja Svetu EU gostila tudi vrh EU-Vzhodno partnerstvo, kjer bodo razmere v Belorusiji pomembna tema. Tudi sicer pa bo Slovenija iskala priložnosti, da bodo pri partnerjih opozarjali na pomen boja za demokracijo v Belorusiji.

V Belorusiji se že vse od spornih volitev avgusta lani, na katerih je po uradnih podatkih aktualni predsednik Aleksander Lukašenko premagal Tihanovsko, nadaljujejo množični protesti proti Lukašenkovemu režimu, ta pa protestnike preganja s silo. V zadnjem obdobju so protesti zamrli, pojavljajo pa se spontani manjši shodi. Tihanovska se je lani zatekla v Litvo, še naprej pa nadaljuje boj za demokratično Belorusijo.