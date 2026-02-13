Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Petek,
13. 2. 2026,
16.50

Petek, 13. 2. 2026, 16.50

38 minut

Pod snežnim plazom v Franciji umrli trije smučarji

Na. R., STA

Opozorili so, da je nevarnost plazov v tej regiji v francoskih Alpah trenutno izredno visoka, in pozvali smučarje, naj ostanejo na zavarovanih in označenih območjih.

Opozorili so, da je nevarnost plazov v tej regiji v francoskih Alpah trenutno izredno visoka, in pozvali smučarje, naj ostanejo na zavarovanih in označenih območjih.

Foto: Guliverimage

V znanem francoskem smučarskem središču Val d'Isere so danes umrli trije smučarji, ki jih je zunaj urejenih prog pod seboj pokopal snežni plaz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz smučarskega središča so sporočili, da je plaz odnesel šest smučarjev, od katerih je štiri spremljal profesionalni smučar. Kljub hitremu posredovanju reševalcev so trije umrli, vsi pa so bili opremljeni s sistemi za iskanje žrtev plazov. Sprožili so preiskavo.

Francoska meteorološka služba Meteo-France je danes sporočila, da ostaja stopnja nevarnosti snežnih plazov v večjem delu francoskih Alp visoka in da je snežna odeja zelo nestabilna, zlasti med 1.800 in dva tisoč metri nadmorske višine. Zato lahko snežne plazove zlahka sprožijo smučarji ali pohodniki, opozarjajo.

Neurje Nils je namreč v četrtek ob močnem dežju in vetru na jugu Francije v državo prineslo tudi zelo močno sneženje. Zapadlo je od 60 do 100 centimetrov svežega snega, lokalno pa še več na masivu Mont Blanc.

