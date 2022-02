Po več letih krokodila rešil ogrlice iz pnevmatike #video

"Ne prenesem pogleda na živali v bolečinah. Tudi če gre za kačo, bom pomagal," je dejal domačin Tili.

Krokodil je bil izmuzljiv, le redko se je pojavil nad gladino. Zato je Tili postavil past z vrvjo, privezano na hlod, kamor je postavil žive piščance in race za vabo. Krokodil se je ujel v past, a iz nje že dvakrat izmuznil.

The roughly four-meter crocodile had generated sympathy among some residents in the city of Palu who feared the tire might eventually choke the reptile as it grew in size 2/5 pic.twitter.com/gaZHoasCfj