Tako so v morju pred Piranom danes reševali jadrnico #foto

Policiste pomorske policije je danes ob 10.50 Uprava RS za pomorstvo obvestila, da se je zaradi okvare krmila v težavah pred Piranom znašla jadrnica. Na njej so bili trije tuji državljani.

Patrulja pomorske policije je odplula na pomoč posadki na jadrnici. Čeprav so bile vremenske razmere slabe − pihala je močna burja in morje je bilo zaradi tega zelo razburkano − so jadrnico uspeli privezati. S policijskim plovilom P-08 so jo uspeli odvleči v varno zavetrje na Fornače, kjer so se zasidrali.

Posadki, ki je bila vidno pretresena, so nudili pomoč, posamezne člane so nato odpeljali do obale, kjer so ti zaradi slabosti poiskali zdravniško pomoč. Poškodovanih na srečo ni bilo.

Foto: PU Koper

Foto: PU Koper

Foto: PU Koper