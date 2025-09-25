Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
25. 9. 2025,
10.47

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
okoljska katastrofa tovarna gasilci Italija požar

Četrtek, 25. 9. 2025, 10.47

13 minut

Plameni požrli lakirnico, dviga se gost črn dim #video

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Velik požar je izbruhnil v podjetju Sonoco Metal Packaging v industrijski coni Nocera Superiore v bližini italijanskega mesta Salerno. Plameni so uničili obrat, zagorelo pa je v lakirnici tovarne. Konstrukcija se je po več eksplozijah zrušila, poročajo gasilci.

V tovarni kovinske embalaže Sonoco Metal Packaging v industrijski coni Nocera Superiore v provinci Salerno je sinoči zagorelo. Požar, ki je izbruhnil okoli polnoči, je uničil celoten obrat, poroča spletna stran Salernotoday. Sprva je zagorelo v lakirnici podjetja, nato pa so se zublji razširili na celotno konstrukcijo. Po več eksplozijah, ki so jih povzročile kemične snovi, se je konstrukcija sesedla.

Številni očividci, ki so plamene videli že od daleč, so poklicali gasilce in hitro je na pomoč prišlo več ekip iz okoliških mest s štirimi gasilskimi vozili. Več deset gasilcev je vso noč poskušalo omejiti požar, a jim ga do jutra še ni uspelo povsem ukrotiti. So pa preprečili, da bi se ogenj razširil na bližnje industrijske objekte in stanovanjske zgradbe na tem območju.

Gasilci
Novice Zagorelo v gospodarskem obratu na območju Kamnika: nastalo za več tisoč evrov škode

Na kraju dogodka so poleg karabinjerjev in policistov posredovali tudi tehniki elektropodjetja, saj je požar zajel tudi transformatorsko postajo. Posledica požara je gost črn dim, ki je prekril del mesta, pristojne službe pa preverjajo prisotnost strupenih snovi v zraku. Prebivalcem svetujejo, naj zaprejo okna, da preprečijo vdor dima in razbitin v stanovanjske prostore.  

Vzrok požara še neznanka 

Poslanec Zeleno-levega zavezništva Francesco Emilio Borrelli je nemudoma izrazil zaskrbljenost in pozval k čim večji preglednosti tako glede vzrokov kot tudi okoljskih posledic incidenta. 

Predstavnike nacionalne agencije za varstvo okolja (ARPAC) je prosil, naj čim prej izvede temeljito preiskavo, ki je ključna za pomiritev javnosti. "Bistveno je, da se vzroki požara hitro razjasnijo in da dobimo zagotovila, da so bili upoštevani vsi predpisi o požarni varnosti in skladiščenju materiala. Ne smemo dovoliti, da bi tak dogodek še bolj ogrozil našo državo in naše sodržavljane. Varnost na delovnem mestu in varstvo okolja morata biti glavni prednostni nalogi," je poudaril po poročanju portala Napoli Village. 

Vzrok požara še ni znan. 

Anker, prenosna baterija, powerbank
Novice Pozor: če imate doma te polnilce za pametne telefone, takoj ukrepajte!
požar Španija
Novice Nevarnost za prebivalce: v Španiji dva obsežna požara
avto ogenj
Novice V požaru na ladji umrlo najmanj 50 ljudi
okoljska katastrofa tovarna gasilci Italija požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.