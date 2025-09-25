Plameni požrli lakirnico, dviga se gost črn dim #video

Velik požar je izbruhnil v podjetju Sonoco Metal Packaging v industrijski coni Nocera Superiore v bližini italijanskega mesta Salerno. Plameni so uničili obrat, zagorelo pa je v lakirnici tovarne. Konstrukcija se je po več eksplozijah zrušila, poročajo gasilci.

V tovarni kovinske embalaže Sonoco Metal Packaging v industrijski coni Nocera Superiore v provinci Salerno je sinoči zagorelo. Požar, ki je izbruhnil okoli polnoči, je uničil celoten obrat, poroča spletna stran Salernotoday. Sprva je zagorelo v lakirnici podjetja, nato pa so se zublji razširili na celotno konstrukcijo. Po več eksplozijah, ki so jih povzročile kemične snovi, se je konstrukcija sesedla.

#Salerno, poco prima della mezzanotte 6 squadre impegnate per l’#incendio in un’azienda specializzata in imballaggi metallici: collassata l’ala del capannone destinata alle vernici, #vigilidelfuoco schierati a protezione di strutture e abitazioni vicine. Operazioni di bonifica in… pic.twitter.com/ijMjWtrtjA — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 25, 2025

Številni očividci, ki so plamene videli že od daleč, so poklicali gasilce in hitro je na pomoč prišlo več ekip iz okoliških mest s štirimi gasilskimi vozili. Več deset gasilcev je vso noč poskušalo omejiti požar, a jim ga do jutra še ni uspelo povsem ukrotiti. So pa preprečili, da bi se ogenj razširil na bližnje industrijske objekte in stanovanjske zgradbe na tem območju.

Na kraju dogodka so poleg karabinjerjev in policistov posredovali tudi tehniki elektropodjetja, saj je požar zajel tudi transformatorsko postajo. Posledica požara je gost črn dim, ki je prekril del mesta, pristojne službe pa preverjajo prisotnost strupenih snovi v zraku. Prebivalcem svetujejo, naj zaprejo okna, da preprečijo vdor dima in razbitin v stanovanjske prostore.

Vzrok požara še neznanka

Poslanec Zeleno-levega zavezništva Francesco Emilio Borrelli je nemudoma izrazil zaskrbljenost in pozval k čim večji preglednosti tako glede vzrokov kot tudi okoljskih posledic incidenta.

Predstavnike nacionalne agencije za varstvo okolja (ARPAC) je prosil, naj čim prej izvede temeljito preiskavo, ki je ključna za pomiritev javnosti. "Bistveno je, da se vzroki požara hitro razjasnijo in da dobimo zagotovila, da so bili upoštevani vsi predpisi o požarni varnosti in skladiščenju materiala. Ne smemo dovoliti, da bi tak dogodek še bolj ogrozil našo državo in naše sodržavljane. Varnost na delovnem mestu in varstvo okolja morata biti glavni prednostni nalogi," je poudaril po poročanju portala Napoli Village.

