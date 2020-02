Ob padcu s sedežnice se je zadušil s smučarsko jakno

Smučarju iz New Jerseyja se je jakna ob zdrsu zataknila ob sedežnico, nato pa se mu je ovila okoli vratu in glave. Na kraju dogodka so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega, poroča CNN.

V Sloveniji v nekaj dneh dve nesreči

Nesreče na sedežnicah v smučarskih središčih niso nobena redkost. V zadnjih dneh sta se v Sloveniji zgodili dve, ki sta imeli srečen konec.

Na štirisedežnici Prevala na Kaninu je v četrtek popoldne na višini med desetimi in 15 metri nad tlemi obvisela sedemletna smučarka iz Hrvaške. Sedežnica je deklico pri vstopu zadela v sredino hrbta, zaradi česar je smučarko prek desnega boka obrnilo v nasprotno smer vožnje. Pred padcem z naprave sta jo rešila njena mati in brat, ki sta bila z njo.

Teden dni prej pa je s štirisedežnice na Krvavcu padel 12-letnik. Dečka so pred padcem v globino rešili tam prisotni ljudje, ti so nad tlemi razpeli zaščitno mrežo, ter sopotnika, ki sta ga uspešno zadržala, da ni padel.

V Gruziji se je sedežnici "zmešalo"

Posebej grozljivi prizori pa so prišli lani marca iz gruzijskega smučišča Gudauri, kjer je sedežnica zaradi okvare začela delovati izjemno hitro. Zaradi povečane hitrosti so z nje padali smučarji, težje poškodovanih pa kljub ekstremnim okoliščinam ni bilo.

Video: YouTube