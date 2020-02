Zakaj je deklica na Kaninu obvisela na sedežnici?

Na štirisedežnici Prevala na Kaninu je v četrtek popoldne med deset in 15 metrov nad tlemi obvisela sedemletna smučarka s Hrvaške. Pred padcem z naprave sta deklico rešila njena mati in brat, ki sta bila z njo na sedežnici. Kot pojasnjujejo na policiji, je štirisedežnica deklico pri vstopu zadela v sredino hrbta, zaradi česar je smučarko prek desnega boka obrnilo v nasprotno smer vožnje. Že v nedeljo so s policije sporočili, da v zvezi s tem dogodkom preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja splošne nevarnosti.

Kot pojasnjujejo na novogoriški policijski upravi, so na štirisedežnico čakali 47-letna mama, 13-letni sin in sedemletna deklica, ki jo je sedežnica pri vstopu zadela v spodnji del hrbta. Njena mati je sedela na skrajni levi, brat vmes, deklica pa na skrajnem desnem sedežu.

Štirisedežnica smučarko zadela v del hrbta

Ker je sedežnica smučarko zadela v del hrbta, je deklico prek desnega boka obrnilo v nasprotno smer vožnje. Sedišče štirisedežnice je bilo v višini njenega prsnega koša, noge pa so ji ves čas v zraku visele navzdol. Sedemletnica se je z obema rokama držala za hrbtišče sedežnice in se tako obdržala na napravi.

Že v nedeljo so s policije sporočili, da v povezavi z omenjenim dogodkom na Kaninu preiskujejo sum povzročitve splošne nevarnosti. Foto: STA

Ker se je vse to zgodilo v nekaj sekundah, njena mama in brat nista imela časa, da bi spustila varovalo. Sedežnica je peljala proti vrhu proge, mati pa je hotela s kričanjem na dogodek opozoriti vse ljudi v neposredni bližini. Njene klice je slišal tudi smučar, ki je sedel na napravi pred njimi in opazil nastalo situacijo.

Na koncu je na tla padla samo smučka

Po stotih metrih so štirisedežnico ustavili, in sicer približno sto metrov nad varovalnimi mrežami, ki so ob koncu proge Prevala. Mati je prek ramen svojega sina hčer uspela prijeti za bundo, pomagal pa ji je tudi sin, tako da jim jo je uspelo dvigniti oziroma namestiti nazaj na sedež. Na tla je na koncu padla samo smučka. Že v nedeljo so s policije sporočili, da v povezavi z omenjenim dogodkom na Kaninu preiskujejo sum povzročitve splošne nevarnosti.

Spomnimo, da je preteklo sredo s štirisedežnice na Krvavcu padel 12-letnik. Dečka so pred padcem v globino rešili tam prisotni ljudje, ki so nad tlemi razpeli zaščitno mrežo, ter sopotnika, ki sta ga uspešno zadržala, da ni padel. Na kranjski policijski upravi so danes pojasnili, da pri omenjenem dogodku niso bili ugotovljeni znaki kaznivega dejanja.

Z vprašanji glede preiskave dogodkov na Krvavcu in Kaninu smo se obrnili tudi na pristojno inšpekcijo za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.