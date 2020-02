Turkinja pojasnila, kako je pomagala rešiti dečka na Krvavcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Krvavcu se je v sredo srečno končala reševalna akcija prisebnih mimoidočih, v kateri so pred padcem s sedežnice rešili 12-letnika. Padec so ublažili z zaščitno mrežo, ki so jo smučarji našli pod sedežnico, tako da jo je fant odnesel le z zvitim kolenom,.

Velik del pri srečnem razpletu je opravila tudi turška državljanka, ki je bila skupaj s fantom na sedežnici in ga je pomagala zadržati, da so spodaj pripravili mrežo.

Prav Turkinjo so policisti v želji, da se ji zahvalijo in ji podelijo medaljo za požrtvovalnost, najdalj iskali. "Ujeli" so jo na letališču, preden se je vrnila domov.

"Odvrgla sem palice, z usti sem si snela rokavice in prijela fanta"

Turkinja, gre za 19-letno smučarko Silo Kara, je junakinja tudi doma. Kot je v pogovoru za turške medije dejala Kara, da je dolžnost ljudi, da poskušajo rešiti človeško življenje in da je vesela, da ji je uspelo.

"Odvrgla sem palice, z usti sem si snela rokavice in prijela fanta. Ta je jokal in vpliv, naj ga držim z obema rokama," se sredinih dogodkov spominja Kara. Turška tekmovalka je bila na Krvavcu zaradi tekme v veleslalomu.

"Ko sem prišla s sedežnice, sem odšla preverit, kako je s fantom. Bil je v dobrem stanju in ni imel kakšnih težav," še pravi Kara.

"Bilo je vprašanje sekund, saj sem videl, da ga že težko držita"

Pod sedežnico, na kateri se je odvijala drama, je bil znani smučarki učitelj in oblikovalec Sandi Murovec, ki je zaslišal kričanje.

"Z ene strani ga je držal sošolec, z druge pa naključna smučarka. Bilo je vprašanje sekund, saj sem videl, da ga že težko držita," nam je v sredo povedal Murovec.

V bližini je videl zaščitno mrežo in stekel ponjo ter jo s pomočjo še nekaj preostalih napel pod sedežnico.