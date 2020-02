Smučarka se je komaj obdržala na sedežnici, primer pod lupo vzeli policisti

Bovški policisti so v soboto opravili pogovor s tremi državljani Hrvaške v zvezi s četrtkovim dogodkom, ko se je mlajša smučarka komajda obdržala na štirisedežnici Prevala. Incident se je končal srečno, vendar policija dogodek vseeno preiskuje v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Na Krvavcu sta pred dnevi dečka pred padcem v globino rešila sopotnika na štirisedežnici. Foto: Sandi Murovec Občan je po poročanju STA policiste obvestil, da je v četrtek okoli 13.30 na sedežnici Prevala med desetimi in 15 metri nad tlemi obvisela neznana mlajša smučarka. Na sedež sta jo povlekla odrasla ženska in mlajši fant, ki sta bila z njo na sedežnici.

Na policijski postaji so se po pozivu širši javnosti v soboto zglasili 47-letna mati in njena dva otroka, 13-letni sin in sedemletna hči, so navedli na novogoriški policijski upravi.

Policisti Policijske postaje Bovec nadaljujejo zbiranje obvestil in dogodek v skladu z usmeritvami novogoriškega okrožnega državnega tožilstva preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti po določilih 314. člena Kazenskega zakonika, so še zapisali.

Na Krvavcu pred padcem v globino rešili otroka

O podobnem dogodku so pred dnevi poročali tudi s Krvavca, kjer se je otrok premaknil preveč na rob sedala in zdrsnil pod zapiralo. Pred padcem v globino sta ga z rokami ujela sopotnika in ga zadržala, dokler pod njim niso raztegnili mreže, ki je ublažila padec. Otrok se ni huje poškodoval. Kako so reševali dečka, si preberite v tem prispevku.