Znanstveniki opozarjajo na novo nevarno različico koronavirusa, ki od drugih izstopa po številnih mutacijah, poroča The Guardian. Zaradi mutacij, teh so za zdaj odkrili 32, bo nova različica virusa veliko lažje zaobšla človeški imunski sistem in se najverjetneje hitro širila med prebivalstvom. Novo različico so najprej potrdili v dveh afriških državah, o prvem obolelem pa so ta teden poročali tudi v Hongkongu.

Mutacija nastala pri okuženih s HIV oziroma obolelih za aidsom?

"Število mutacij je res neverjetno. Nova različica je verjetno nastala pri ljudeh, ki so že pred okužbo s koronavirusom imeli zelo oslabljen imunski sistem. Glede na države, kjer je bila nova različica najprej potrjena, je verjetno šlo za ljudi, ki so okuženi tudi s HIV oziroma imajo aids," je za The Guardian dogajanje komentiral Francois Balloux, direktor inštituta UCL Genetics. Po njegovih besedah bodo protitelesa, ki so nastala v ljudeh zaradi okužb ali cepiv proti različicama alfa in delta, skorajda neuporabna v boju z različico B.1.1.529. "Za zdaj bomo podrobno spremljali dogajanje, vendar menim, da ni potrebe za to, da bi bili ljudje preveč zaskrbljeni, razen če se število obolelih ne bo začelo eksponentno povečevati," je še dejal Balloux.

Odpornost proti protitelesom

"Naše raziskave so pokazale, da nova različica uspešno 'pobegne' protitelesom," pa je za The Guardian dejal profesor z britanske univerze v Cambridgeu Ravi Gupta. Tudi on opozarja, da o novi različici vemo še premalo, da bi bili lahko ljudje zaskrbljeni. "Ne vemo še, kakšna je nalezljivost nove različice oziroma kako hitro se bo ta širila med populacijo. Različica delta izstopa predvsem po nalezljivosti. Odpornost različice proti protitelesom je samo del zgodbe," pravi Gupta.

Genomska sekvenca

Medtem ko britanski strokovnjaki mirijo javnost, da bo čas za zaskrbljenost, če sploh, šele takrat, ko se bo nova različica začela hitro širiti, pa so manj optimistični v Južnoafriški republiki. V tej državi so potrdili že šest okužb z novo različico koronavirusa. Z območij države, kjer so odkrili novo različico, v zadnjih dneh poročajo o hitri rasti števila okuženih s koronavirusom. Težava pri novi različici je tudi to, da morajo za potrditev, ali se je oseba okužila z B.1.1.529 ali katero drugo različico, opraviti genomsko sekvenco virusa. To počnejo le pri majhnem odstotku okuženih.