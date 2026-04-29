Nova velika nevarnost za Evropo?

Romunija je druga gospodarsko najmanj razvita članica EU. Kljub temu zaradi velikega skoka, ki ga je naredila v zadnjih dveh desetletjih, velja za zgodbo o uspehu. Toda nepriljubljeni varčevalni ukrepi in naraščanje moči nacionalistične desnice so državo potisnile v politično krizo. Ali to pomeni, da Romunija postaja Ahilova peta EU?

Romunija je država, ki politično velja za šibko točko EU. To skušata izkoristiti tako Putinova Rusija kot Trumpove ZDA. Lani maja je Evropa trepetala pred tem, ali bo novi predsednik postal proruski, protrumpovski in protibruseljski romunski nacionalist George Simion. Na koncu je zmagal proevropski liberalec Nicusor Dan.

Simion izgubil predsedniške volitve, a se lahko povzpne na oblast

Tehtnico na Danovo stran naj bi nagnili zlasti pripadniki madžarske manjšine in Moldavci, ki imajo romunsko državljanstvo. Prve je seveda strah Simionovega protimadžarskega romunskega nacionalizma, druge pa odbija Simionovo paktiranje z Rusijo.

A zdaj bo lahko Simion, ki vodi stranko Zavezništvo za romunsko zvezo (AUR), prišel na oblast v koaliciji z romunskimi socialdemokrati (PSD). PSD so po padcu Nicolaja Ceausescuja ustanovili nekdanji člani reformnega krila romunske komunistične partije. PSD je stranka, ki je dala glavni pečat Romuniji v njenem pokomunističnem obdobju.

Graje na račun PSD, ker sklepa zavezništvo s skrajno desnico

PSD je na evropski ravni del Stranke evropskih socialistov (PES), zaradi česar je njeno zavezništvo z romunsko nacionalistično desno AUR za številne precej sporno (to je tako, kot bi nemški socialdemokrati sklenili koalicijo z AfD).

George Simion je romunski nacionalist, ki podpira Donalda Trumpa, nasprotuje pomoči Ukrajini in zahteva romunske meje iz leta 1940. Morda bo po morebitnih predčasnih volitvah postal novi romunski premier. Foto: Guliverimage

PSD in AUR sta sklenili tehnični dogovor o podpori nezaupnici romunskemu premierju Ilieju Bolojanu. O nezaupnici naj bi romunski parlament razpravljal predvidoma 5. maja. Bolojan je član Nacionalno liberalne stranke (PNL), ki je imenu navkljub stranka krščanskodemokratskega tipa.

Bo po morebitnih predčasnih volitvah vladala koalicija med AUR in PSD?

PSD in AUR imata skupaj 219 glasov, kar je manj kot 233, potrebnih za večino nezaupnice v 463-članskem parlamentu. PSD in AUR si prizadevata pridobiti podporo manjših strank, a kot piše bruseljski medij Eualive, je negotovo, ali jima bo to uspelo. Tudi če parlament izglasuje nezaupnico, bi ustavni postopki in predsedniška posvetovanja lahko otežila vsakršen hiter prehod ali predčasne volitve.

So pa ankete pokazale, da bi lahko imela PSD in AUR po predčasnih volitvah večino v romunskem parlamentu.

Nepriljubljeni varčevalni ukrepi

Razlog za vladno krizo (PSD je bila do zdaj podpornica Bolojanove vlade) so nepriljubljeni vladni varčevalni ukrepi, ki naj bi zmanjšali visok proračunski primanjkljaj: ta je bil leta 2024 9,3-odstoten. Skupaj romunski dolg znaša 59,3-odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar ne spada v sam evropski vrh.

PSD, ki jo vodi Sorin Grindeanu, se je za nasprotovanje vladi odločila zaradi strankinega padca priljubljenosti med volivci. Vladni varčevalni ukrepi so namreč precej udarili po volivcih, ki so veljali za bazo PSD. Foto: Guliverimage

Kljub ukrepom, ki jih je PSD sprva podpirala, je inflacija ostala povišana, življenjski stroški so se zvišali, tradicionalni volivci, zlasti starejši Romuni z nižjimi dohodki, ki tvorijo jedro PSD, pa so občutili pritisk zaradi zamrznjenih pokojnin in novih prispevkov, še piše Eualive.

Romunska zgodba o uspehu

Nedavne ankete kažejo na škodo za PSD: AUR udobno vodi s približno 36 odstotki podpore, medtem ko se PSD giblje okoli 18 odstotkov in je izenačena z reformistično Unijo za rešitev Romunije (USR). PNL je pri 16 odstotkih.

Romunija je druga gospodarsko najmanj razvita članica EU, a kljub temu velja za zgodbo o uspehu, ker je po vključitvi v EU leta 2004 v primerjavi z začetnim stanjem zelo gospodarsko napredovala. Če je imela po Eurostatu leta 2000 18,7 odstotka gospodarske razvitosti povprečja EU, je leta 2025 dosegla 38,7 odstotka. To pomeni, da je zmanjšala razliko za povprečjem za 20 odstotkov, kar je zelo dober uspeh.

Kazalci, po katerih se Romunija dobro odreže

Po nekaterih kazalcih je celo prehitela druge pokomunistične tranzicijske države. Lani je njen BDP na prebivalca, ki upošteva življenjske stroške, znašal 78 odstotkov povprečja EU. To je enako kot na Hrvaškem in več kot v Latviji, na Madžarskem in Slovaškem.

Romania's transformation since EU accession:



- Economy: €150B → €400B+

- GDP per capita doubled

- Wages up 2.6x

- €100B+ EU funds

- +1.8M jobs created

- 1000+ km of highways built pic.twitter.com/jtOeKlwjUy — Verso Europa 🇪🇺 (@VersoEuropa) April 23, 2026

Romunija je solidna tudi glede na Dejansko individualno porabo (AIC): leta 2026 je znašala 86 odstotkov povprečja EU. Med članicami EU, ki so imele nekdaj socialistično ureditev, si tako glede tega merila deli drugo mesto s Slovenijo. Višje je bila leta 2024 samo Litva, ki je imela 88 odstotkov povprečja EU.

Cene v Romuniji so primerjalno gledano nizke

Ta uvrstitev – glede AIC in BDP na prebivalca, ki upošteva življenjske stroške - je posledica nizke ravni cen v Romuniji v primerjavi s povprečjem EU. Leta 2024 so bile cene v Romuniji na 64,1 odstotka evropskega povprečja. Za primerjavo: v Sloveniji so bile 89,5 odstotka povprečja EU.

To pomeni, da je življenje v Romuniji v primerjavi z drugimi članicami EU dokaj poceni (bolj poceni je samo še v Bolgariji), kar je posledica primerjalno nizke gospodarske razvitosti.