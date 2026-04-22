K. M.

22. 4. 2026,
17.08

Katere evropske države bodo najbogatejše do leta 2030?

hrana trgovina | Bruto domači proizvod naj bi se do leta 2030 po vsej Evropi povečal. | Foto Shutterstock

Bruto domači proizvod naj bi se do leta 2030 po vsej Evropi povečal.

Projekcije Mednarodnega denarnega sklada kažejo na znatno povečanje BDP na prebivalca v evrih po vsej Evropi do leta 2030. Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca je eno najpogosteje uporabljenih orodij za primerjavo gospodarstev, vendar pa, kot opozarjajo na Euronews, obstajata dva ključna načina merjenja: nominalni BDP in BDP po pariteti kupne moči (PKM), ki upošteva razlike v cenah. In prav razlika med njima pogosto bistveno spremeni sliko.

Euronews Business je preučil projekcije Mednarodnega denarnega sklada (IMF) za svetovni gospodarski napredek za leti 2025 in 2030, ki zajemajo tako nominalni BDP na prebivalca kot pariteto kupne moči (PKM), ki prilagaja cenovne razlike med državami.

Irska prehitela Luksemburg 

Med 41 evropskimi državami, vključno s članicami EU, državami kandidatkami, članicami EFTA in Združenim kraljestvom naj bi vrh lestvice BDP na prebivalca po PKM, ki bolje odraža dejanski življenjski standard, do leta 2030 dosegla Irska s približno 168 tisoč evri na prebivalca in izpodrinila Luksemburg, ki je vodilni leta 2025. Ta bo imel leta 2030 približno 154 tisoč evrov na prebivalca. 

Luksemburgu bosta po napovedi sledili Norveška in Švica z več kot 106 tisoč evri ter Danska s približno 92 tisoč evri. Med petimi največjimi evropskimi gospodarstvi se Nemčija uvršča najvišje na 12. mesto s približno 79 tisoč evri na prebivalca, sledijo ji Francija na 15. mestu, Združeno kraljestvo na 16., Italija na 18. mestu, najnižje od petih največjih pa je Španija, in sicer na 22. mestu in dosega okoli 61 tisoč evrov.

Države kandidatke so uvrščene najnižje, z eno izjemo. Med zadnjimi devetimi uvrstitvami prevladujejo države kandidatke za EU, med njimi Ukrajina, Kosovo in Moldavija, Turčija pa je izjema, saj naj bi se leta 2030 uvrstila na 29. mesto in se tako po lestvici povzpela nad tri polnopravne članice EU: Bolgarijo, Latvijo in Grčijo.

Če gledamo nominalni BDP, na vrhu ostaja Luksemburg 

Pri nominalnem BDP pa je razlika še večja. Če gledamo nominalni BDP na prebivalca, na vrhu ostaja Luksemburg s 152.417 evri, sledijo Irska s 137.819 evri, Švica s 127.846 evri, Islandija s 108.366 evri in Norveška s približno 93 tisoč evri.

Med članicami EU s 84.128 evri sledi Danska, s 79.613 evri Nizozemska, s 73.104 evri Švedska in s 67.406 evri Avstrija. Nemški BDP bo dosegel 65.94 evrov, sledi Združeno kraljestvo s 64.360 evri.

Slovenija naj bi po napovedi do leta 2030 dosegla 30 tisoč do 40 tisoč evrov nominalnega BDP na prebivalca, po kupni moči pa okoli 60 tisoč do 70 tisoč evrov, Hrvaška naj bi do leta 2030 dosegla 20 tisoč do 25 tisoč evrov nominalnega BDP na prebivalca, medtem ko naj bi po kupni moči dosegla približno 50 tisoč evrov. 

