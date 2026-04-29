Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
P. P., STA

Sreda,
29. 4. 2026,
20.22

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Volitve 2026

Janša: Ne bom oblikoval take vlade kot Marijan Šarec

Volitve 2026 SDS Janez Janša | Janša meni, da trenutna situacija ni povsem primerljiva s časom, ko so sprejeli zakon za uravnoteženje javnih financ. Zunanje gospodarsko okolje je boljše, prav tako ni "bankrotiranih bank", zato bo treba uporabiti le "bolj prefinjene reze".

Janša meni, da trenutna situacija ni povsem primerljiva s časom, ko so sprejeli zakon za uravnoteženje javnih financ. Zunanje gospodarsko okolje je boljše, prav tako ni "bankrotiranih bank", zato bo treba uporabiti le "bolj prefinjene reze".

Foto: Ana Kovač

Prvak SDS Janez Janša pravi, da se "prvi formalni okvirji racionalne vlade" šele kažejo. Glede na zahtevne razmere se bodo v oblikovanje vlade spustili, če bodo "ugotovili, da imajo ustrezno opremo za gašenje požara". Šibke vlade ne bodo sestavljali, je pa za Planet TV napovedal tudi možnost ponudbe nekakšnega partnerstva za razvoj strankam v državnem zboru.

S potrditvijo sprememb zakona o vladi, ki ga je vložila SDS, so poslanci danes prižgali zeleno luč nadaljnjim korakom za oblikovanje nove vlade, ki se bo po pričakovanjih formirala pod vodstvom SDS in njenega predsednika Janeza Janše.

Ta sicer še vedno zatrjuje, da neuradnih pogovorov o tem sam ni opravljal. "Kaj so se pogovarjali drugi, ne vem," je dejal v popoldanskem pogovoru za Planet TV. Kot je dejal, pa so postopki jasni. "Zdaj smo šele pri prvem formalnem okvirju, dobivamo okvir racionalne vlade, ki bi lahko normalno funkcionirala. Potem so na vrsti izhodišča za morebitno koalicijsko pogodbo, potem konkretna vsebina in šele potem kadrovski razrez," je dejal.

Janša se ne vidi na čelu manjšinske vlae s podporu zunajkoalicijske stranke

Janša je sicer že v preteklih dneh napovedal, da bo izhodišča za koalicijska pogajanja poslal vsem, ki bodo podprli zakon o vladi. Med njimi so tudi poslanci Resnice, čeprav je njen predsednik Zoran Stevanović dejal, da se koalicijskih pogajanj ne bodo udeleževali, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma za sodelovanje z bodočimi koalicijskimi partnericami.

Prvak SDS je danes ocenil, da ni nobene škode, če kdo izhodišča prebere, tudi če zatem ne podpiše pogodbe o sodelovanju. Glede morebitnih razmer in sodelovanj bodoče koalicije pa je dejal, da sam ni Marjan Šarec. Ta je namreč vlado oblikoval kot manjšinsko s podporo zunajkoalicijske Levice, ki mu je pozneje podporo odtegnila. Spomnil je, da imajo sami "izkušnje iz prejšnjih mandatov z različnimi nivoji sodelovanja", izpostavil je partnerstvo za razvoj, ki ga je SDS pred leti sklenila z opozicijo. Če bodo prišli do točke oblikovanja vlade, bodo tudi tokrat ubrali enako pot, je napovedal.

A je izpostavil, da sami izziva sestavljanja vlade še niso sprejeli. Pomisleki o prevzemu vodenje države v zahtevnih razmerah, pri čemer bi bili zaradi sprejemanja ne nujno priljubljenih ukrepov na tnalu, so po Janševih besedah tako na mestu. "Če kdo, jih imam jaz," pravi.

V to zgodbo se bodo spustili, če bodo ugotovili, da imajo primerno opremo

"Ko greš gasit nek požar, moraš prej preveriti, ali imaš za to gašenje ustrezno opremo. Če bomo ugotovili, da jo imamo, potem se bomo v to spustili, če ne, pač ne," je ponazoril.

Mandata sicer ne bo dobil od predsednice republike, vsaj v prvem krogu ne, saj ga je Nataša Pirc Musar predčasno zaključila in sporočila, da za predsednika republike ne bo predlagala nikogar. Janša sicer meni, da bi morala počakati do izteka 30-dnevnega roka, četudi ni znal povedati, ali bi ji sam v tem času lahko prinesel 46 glasov podpore za svojo izvolitev. Ampak "to je tako, kot da sodnik po prvem polčasu nogometne tekme reče, da drugega ne bomo igrali, ker ne verjamem, da bo sprememba", je ponazoril.

Janša pa je na Planet TV komentiral tudi načrtovane spremembe posameznih resorjev. Med drugim je glede področja digitalizacije dejal, da jo mora v svojem delokrogu izvajati vsak resor sam. Združevanje resorja za delo in resorja za gospodarstvo pa je označil za "najbolj logično stvar". Kot je dejal, "brez dela ni gospodarstva, brez dela ni dodane vrednosti, delo ni socialna kategorija, delo je ključen element produktivnosti".

Napoveduje, da bo treba uporabiti "bolj prefinjene reze"

Racionalizacija bo po Janševih besedah dosežena z decentralizacijo upravnih storitev. Če bo nastala nova koalicija, bodo župane večjih občin povabili, da konkurirajo za posamične sektorje državne uprave.

Janša je bil ponovno kritičen do stanja javnih financ. Meni pa, da situacija ni povsem primerljiva s časom, ko so sprejeli zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Zunanje gospodarsko okolje je boljše, prav tako ni "bankrotiranih bank", zato bo treba uporabiti le "bolj prefinjene reze". Edina smer, ki pelje naprej, so po njegovem mnenju razbremenjevanje, zmanjševanje stroškov dela in povečevanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Izrazil je tudi podporo nekaterim predlogom potencialnih partnerjev, med drugim ukinitvi rtv-prispevka, za kar se zavzema Resnica, in ustanovitvi specializirane enote Skok za pregon korupcije in kriminala, ki jo predlagajo Demokrati.

