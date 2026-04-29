Burna razprava v DZ: katera od poslanskih skupin ima največ kavčev?

Ob robu današnje izredne seje DZ, kjer poslanci odločajo o spremembi zakona o vladi, odmevajo izjave o kavčih s torkove seje skupnega odbora DZ. Poslanka Resni.ce Katja Kokot je takrat povedala, da so ob vstopu v parlament v poslanski skupini zaprosili za kakšen stol oziroma kavč in izvedeli, da ima poslanska skupina Levice in Vesne devet kavčev. Med poslanci se je vnela burna razprava o tem, katera poslanska skupina ima v svoji pisarni največ kavčev.

"Ko smo prišli sem, v to hišo, v svojo pisarno, smo zaprosili za kakšen stol, mogoče kakšno mizo. Vprašali smo, kako je s kavči, in izvedeli, da ima poslanska skupina Levica največ kavčev. Devet kavčev ima," je na torkovi seji skupnega odbora, na kateri so obravnavali predlog spremembe zakona o vladi, dejala poslanka Resni.ce Katja Kokot.

Poslanec Aleksander Reberšek (NSi, SLS in Fokus) je ob tem pripomnil, da je to več, kot so imeli v prejšnjem mandatu poslancev, in jih označil za "kaviar socialiste". Nataša Sukič (Levica in Vesna) je oporekala, da imajo v poslanski skupini štiri kavče.

Danes so v Levici na družbenem omrežju X objavili fotografijo oblazinjenega dvoseda s svojim logotipom na steni v ozadju in z napisom: "Desnica se ukvarja z našimi kavči, medtem ko pripravlja rop prebivalstva. Ne nasedajmo!" V objavi so pripisali, da "milijarda evrov proračunske luknje za bogate nanese kar nekaj garnitur, če že preštevamo kavče".

Tudi Alenka Bratušek (Svoboda) je v objavljenem posnetku na omrežju X spregovorila o tem, da vidi, "da se nekateri poslanci ukvarjajo s številom kavčev". "Hkrati pa se ti isti poslanci ne vprašajo, koliko kavčev na mesec bodo zagotovili posameznikom, ko bodo potrdili zakon za bogate," je dejala v objavi med današnjo izredno sejo DZ, na kateri obravnavajo tudi predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poslancev NSi, SLS in Fokus, Demokratov ter Resni.ce.