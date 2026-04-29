Ali vaš telefon zdrži šest let? Ta model obljublja prav to.

Kolikokrat ste morali zamenjati telefon, ker je po dveh letih postal počasen ali je baterija komaj še zdržala do večera? Novi HONOR 600 Lite odgovarja prav na to dilemo – z obljubo, da bo zanesljiv sopotnik še dolgo po tem, ko večina naprav že začne kazati znake utrujenosti.

Večina nas je že doživela isti scenarij: telefon, ki je bil ob nakupu hiter in zanesljiv, po dveh letih začne izgubljati tempo. Baterija zdrži le še do večera, aplikacije se odpirajo počasneje, občutek pa je, kot da nas naprava ne dohaja več.

Zato ni presenetljivo, da pri izbiri novega telefona vse več uporabnikov ne išče le dobrega fotoaparata ali lepega dizajna, temveč predvsem zanesljivost na dolgi rok. In prav na to stavi novi HONOR 600 Lite.

Telefon, zasnovan za dolge proge

Namesto kratkoročnega navdušenja ob prvem vtisu želi HONOR 600 Lite ponuditi nekaj pomembnejšega: občutek, da lahko na telefon računate tudi čez nekaj let. Naprava je zasnovan z mislijo na kar šest let uporabe – tako z vidika programske podpore kot tudi baterije, ki naj bi tudi po tem času ohranila več kot 80 odstotkov svoje prvotne kapacitete.

S šestimi leti programskih in varnostnih posodobitev ter zmogljivo baterijo nagovarja vse, ki si želijo več brezskrbnosti v vsakdanjem tempu.

Foto: HONOR

Več svobode, manj iskanja polnilca

V praksi to pomeni manj razmišljanja o tem, kje je najbližji polnilec. Zmogljiva baterija omogoča dolge dneve brez stalnega priklapljanja, hitro polnjenje pa poskrbi, da je telefon kmalu spet pripravljen na nove obveznosti – naj bo to delovni dan, večerni izhod ali vikend oddih.

Za to skrbi tudi zasnova sistema, ki uravnoveša energijsko učinkovitost in odzivnost, zato telefon pri vsakodnevni uporabi deluje tekoče, hkrati pa pametno upravlja porabo energije v ozadju.

Ko dizajn ni le stvar videza

Ob tem ostaja pomemben tudi občutek v roki. Telefon s kovinskim ohišjem deluje bolj trdno in zanesljivo, hkrati pa je zasnovan tako, da prenese tudi manj popolne trenutke – od dežja do nerodnega padca na tla.

Manj menjav, bolj premišljena izbira

V času, ko vse več govorimo o trajnosti in premišljenih nakupih, tak pristop pomeni tudi manj pogoste menjave naprav. Namesto da telefon po dveh letih postane kompromis, lahko ostane zanesljiv spremljevalec dlje časa.

Za vse, ki si želijo telefon, ki ne navduši le prvi teden, ampak ostane uporaben tudi čez leta, je HONOR 600 Lite ena izmed bolj smiselnih izbir v svojem razredu.

Foto: HONOR

Posebna ponudba ob lansiranju

Do 30. aprila je ob nakupu na voljo tudi posebna ponudba – kupci prejmejo pametno uro HONOR CHOICE 2i. Več informacij o ponudbi je na voljo na spletni strani.

O podjetju HONOR



HONOR je vodilno globalno podjetje na področju ekosistema naprav z umetno inteligenco (UI). Zavezano je preoblikovanju načina interakcije med človekom in napravami ter povezovanju UI-ekosistema z vsemi uporabniki v dobi umetne inteligence in onkraj nje. Podjetje si prizadeva za odpravo industrijskih mej z odprtim in tekočim sodelovanjem ter za soustvarjanje ekosistema z deljeno vrednostjo skupaj s partnerji iz panoge.

Z inovativnim portfeljem izdelkov, ki obsega pametne telefone, osebne računalnike, tablice, nosljive naprave in drugo, želi HONOR opolnomočiti posameznika ter omogočiti vsem, da vstopijo v novo, inteligentno prihodnost.



Naročnik oglasne vsebine je HONOR.